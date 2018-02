Stadt lädt die Wirtschaft zum Jahresempfang ein

Einmal jährlich lädt die Stadt Unternehmen, Handwerker, Freiberufler und Selbständige aus Handel und Dienstleistung zu einem spannenden Themenabend im Rahmen des Jahresempfangs Heimische Wirtschaft ein. Dieses Jahr findet die Veranstaltungstatt. Das Motto in diesem Jahr ist „eMotion“: „Neben Informationen zu aktuellen Entwicklungen in der Stadt dürfen unsere Gäste inhaltlichen Input zum Thema ‚emotionales Verkaufen‘ erwarten“, lädt Bürgermeister Theo Mettenborg ein. Die Verleihung des Wirtschaftspreises der Stadt Rheda-Wiedenbrück bildet einen weiteren Höhepunkt. Der Wirtschaftspreis wird mit Unterstützung der Kreissparkasse Wiedenbrück und nach Auswahl durch den Wirtschaftsbeirat seit 2013 jährlich an ein lokales Unternehmen verliehen. „Wir hoffen, wir können den Unternehmerinnen und Unternehmern wieder einen unterhaltsamen Abend bieten“, so Wirtschaftsförderin Nikola Weber. Dazu trägt insbesondere auch die Möglichkeit zum Austausch mit den Vertretern aller Branchen bei.und werden von Nikola Weber unter wirtschaftsfoerderung@rh-wd.de oder telefonisch unter 05242 963 320 angenommen.