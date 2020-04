Stadt Bad Oeynhausen bündelt die Hilfsangebote in der Corona- Zeit

Bad Oeynhausen. „Die Solidarität untereinander ist in Bad Oeynhausen zurzeit ein ganz großes Thema“, sagt Anna Südkamp, die bei der Stadt Bad Oeynhausen für die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Ehrenamt zuständig ist. Viele Menschen würden sich Gedanken machen und auf verschiedenen Plattformen und auf ganz unterschiedliche Art und Weise ihre Unterstützung anbieten. „Wir freuen uns über all die Hilfsangebote, die es im Stadtgebiet von Volmerdingsen im Norden bis auf die Lohe im Süden schon gibt und haben all diese Angebote auf unserer Internetseite gebündelt.

“ Unter der Rubrik „Bürger helfen Bürgern in Bad Oeynhausen“ sind die Hilfen auf der Unterseite zu Corona gelistet (badoeynhausen.de/corona). Die Bürgerinnen und Bürger können sich je nach Bedarf individuell für das jeweils passende Angebot entscheiden. „Selbstverständlich halten wir die Übersicht stets aktuell und ergänzen neue Angebote“; unterstreicht Anna Südkamp, die in diesen Tagen viele Gespräche mit Ehrenamtlichen führt. In diesen Gesprächen geht es unter anderem auch darum, helfende und hilfesuchende zusammenzubringen. Dabei arbeitet die Stadt eng mit Diakonin Ina Rohleder vom Kirchenkreis Vlotho zusammen. „So können wir ein Netzwerk aus Kirchengemeinden, der Stadtverwaltung und ehrenamtlichen Helfern knüpfen, das eine schnelle Vermittlung und Koordination der Unterstützungsangebote ermöglicht“, sagt auch Bürgermeister Achim Wilmsmeier, dem die Vernetzung der Menschen in Bad Oeynhausen gerade jetzt am Herzen liegt.

Gemeinsam appellieren Stadt und Kirchenkreis besonders an Ältere und Vorerkrankte, diese Hilfsangebote auch anzunehmen. Neben Kindern und Nachbarn machen sich auch viele Mitmenschen Sorgen um diejenigen, die wirklich gesundheitlich gefährdet sind. „Bitte haben Sie daher den Mut, sich bei uns zu melden und die gebotene Hilfe auch anzunehmen“, sagt Diakonin Ina Rohleder.

Alle Bürgerinnen und Bürger könnten nun helfen, indem sie sich an die Verhaltensregeln und Hygienevorschriften halten, auch wenn es schwerfällt. Denn Solidarität zeige sich gerade jetzt auch durch rücksichtsvolles Verhalten und dadurch, dass alle alles tun, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sich nicht unnötigen Risiken auszusetzen und damit Leben zu retten.

Möchten auch Sie helfen oder möchten Hilfe in Anspruch nehmen? Oder ist noch nicht das passende Angebot dabei? Als Ansprechpartner für diese und andere Fragen rund um Corona und Ehrenamt stehen Ihnen bei der Stadt Bad Oeynhausen Anna Südkamp unter 05731 14-1024, Mail: a.suedkamp@badoeynhausen.de oder beim Kirchenkreis Vlotho Diakonin Ina Rohleder unter 0173 9609955, Mail: irohleder@kirchenkreis-vlotho.de zur Verfügung.