Sport fördert Vielfalt – Bildungscamp im Sport dieses Jahr auf Norderney

Kreis Lippe/Paderborn/Norderney. Eine Woche auf der schönen Nordseeinsel Norderney: Zusammen Sport treiben und Spaß haben, interessante junge Menschen aus den Kreisen Lippe und Paderborn kennenlernen und sich gegenseitig austauschen. Das Bildungscamp im Sport bietet in den Herbstferien sowohl jungen Geflüchteten als auch deutschen Jugendlichen die Gelegenheit, mit- und voneinander zu lernen. Durchgeführt und organisiert wird das Camp vom Kreissportbund Lippe e. V. in Kooperation mit dem KreisSportBund Paderborn e. V. und den Kommunalen Integrationszentren der Kreise Lippe und Paderborn.

Unterstützt wird die Freizeit im Rahmen des Förderprogramms ZI:EL+ der Deutschen Sportjugend, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend initiiert wurde. Dadurch kostet die Teilnahme an dem Bildungscamp für die ganze Woche nur 100 Euro. Auf dem Programm steht in diesem Jahr erstmals eine Ausbildung zum Gruppenhelfer. Daneben runden Informationen zu den Themen bürgerliches Engagement, Sport und Demokratie sowie berufliche Tätigkeitsfelder im Bereich Sport das Angebot ab. Geflüchtete sollen außerdem bei den gemeinsamen sportlichen Aktivitäten spielerisch ihre Kompetenzen in der deutschen Sprache erweitern. Das Gelände des Inselquartiers des Kreises Lippe auf Norderney, mit einer großen Sporthalle und einem Kunstrasenplatz sowie dem nahe gelegenen eigenen Badestrand, lädt zu jeder Menge Bewegung, Spiel und Spaß ein und ist damit ein geeigneter Ort für gemeinsame Erinnerungen.

Das Camp findet vom 28. Oktober bis zum 3. November auf Norderney statt. Mitfahren können männliche, deutsche und geflüchtete Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren. Anmeldungen nimmt Christopher Tegethoff von der Sportjugend des Kreissportbundes Lippe e.V. unter 05231/627906 oder c.tegethoff@ksb-lippe.de bis zum 31. Juli entgegen.