Spedition Mahlmann: „Wir sind X-Region“

Kreis Höxter. Drei Auflieger der Steinheimer Spedition Mahlmann werben ab sofort auf bundesdeutschen Autobahnen für den Kreis Höxter – Die Region plus X. Mit vollflächiger Beklebung der Flächen, die auf die Vorzüge der X-Region hinweisen, trägt die Spedition maßgeblich dazu bei, den Kreis Höxter über die Kreisgrenzen hinaus bekannt zu machen. „Wir sind durch und durch Steinheimer und wollen den Kreis mit unserem Engagement stärken. Was liegt da näher, als die fahrenden Werbe-LKW durch das Land zu schicken“, so Gerhard Mahlmann, Geschäftsführer der Spedition. Bisher hatte das Unternehmen auf Eigeninitiative über 100 Sattelauflieger bereits mit dem Kulturland-Logo versehen und so geworben. Jetzt leuchtet das große X mit den neun farbigen Punkten auf den LKW.

So wie viele andere Unternehmen im Kreis Höxter spürt auch die Spedition Mahlmann bereits die ersten Schwierigkeiten, wenn es darum geht, gute Auszubildende, Fach- und Führungskräfte zu gewinnen. Die Initiative der „Region plus X“ will dazu beitragen, den Kreis Höxter als attraktive Lebens- und Arbeitsregion zu bewerben. „Wir freuen uns sehr, dass Mahlmann der X-Region- Initiative die Werbeflächen zur Verfügung stellt. Größere Werbeträger gibt es kaum, um den Wirtschaftsstandort in seiner Vielfalt zu zeigen. Dieses Engagement ist zur Nachahmung empfohlen. So können viele Unternehmen im Kreis Höxter helfen, die Region plus X bekannter zu machen“, so Tatjana Disse, Prokuristin der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter.

Vor gut 70 Jahren gegründet, leiten heute Gerhard und Andrea Mahlmann das Unternehmen in der dritten Generation – die vierte steht bereits in den Startlöchern. Das Unternehmerehepaar konnte 2010 das vorhandene 25.000 Quadratmeter große Betriebsgelände noch um 40.000 Quadratmeter erweitern. Hier entstand ein modernes Logistikzentrum mit 100 Rampen. Mit 60 LKW und 130 Mitarbeitern zählt Mahlmann zu den großen Neumöbellogistikern in Deutschland. Mit der Möbelindustrie und dem Möbelhandel hat sich die Neumöbellogistik im Laufe der letzten Jahre stark verändert. Statt vieler kleinerer Möbelhändler stehen heute eher „Möbelpaläste“ auf den Tourenplänen der Mahlmann-Kraftfahrer, das hat zur Folge, dass die IT ausgebaut werden muss, um die Datenmengen perfekt in den Griff zu bekommen. Nur so lassen sich komplexe Prozesse und die hohen Anforderungen der Kunden an eine schnelle, pünktliche und qualitativ einwandfreie Lieferung umsetzen.

