Spargelsaison in NRW eröffnet

OWL/NRW. Bleibt das Wetter sonnig und warm, wie vom Wetterdienst vorhergesagt, haben Spargelfans Grund zur Vorfreude: Die Spargelbauern beginnen Anfang April mit der Freiland-Ernte. Am 6. April 2017 eröffnet NRW-Landwirtschaftsminister Johannes Remmel die Spargelsaison in Nordrhein-Westfalen. Genießer finden das frische Gemüse auf rund 400 Spargelhöfen zwischen Niederrhein und der Region um Bonn sowie zwischen Teutoburger Wald und Münsterland. Mit einer Anbaufläche von etwa 3.700 Hektar (Stand 2016) ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen eines der Hauptanbaugebiete für Spargel in Deutschland.

Verschiedenste Angebote sorgen für Spargelerlebnisse, die weit über den Teller hinausgehen. Am Niederrhein zum Beispiel können sich Besucher bei einem Schlemmertag im Spargeldorf Walbeck in die Geheimnisse dieses besonderen Gemüseanbaus einweihen lassen oder Land, Leute und Spargelhöfe auf einer Radtour näher kennenlernen.

Weitere Infos zu den genannten und weiteren Spargel-Erlebnismöglichkeiten, etwa zu speziellen Fahrten mit der letzten noch erhaltenen schmalspurigen Dampfkleinbahn in Nordrhein-Westfalen, finden sich im Netz.

Internet: www.dein-nrw.de/spargelgenuss | www.spargelstrasse-nrw.de

Spargel aus dem niederrheinischen Walbeck. Foto: © Michael Ricks