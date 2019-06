Sommernachtslieder – Verlosungen

Lichtenau-Dalheim (lwl). Musikalische Unterhaltung der Superlative bei den Dalheimer „Sommernachtsliedern“ 2019: Am dritten Juniwochenende bringt die Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur in Kooperation mit dem Kulturbüro-OWL vertraute Gesichter und junges Gemüse in das westfälische Kloster Dalheim (Kreis Paderborn).

Auf dem Programm des dreitägigen Freiluftfestivals stehen Konzerte von Klaus Lage im Duo mit Bo Heart (Freitag, 14. Juni, 20 Uhr) sowie den Zucchini Sistaz (Samstag, 15. Juni, 20 Uhr). Im Duo mit Hawo Bleich bringt Liedermacher Klaus Hoffmann sein neues Album „Aquamarin“ auf die Bühne (Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr). Die Konzerte finden in Kooperation der Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur mit dem KulturBüro-OWL statt. Das Festival wird unterstützt von der WestfalenWIND GmbH und der VM Vermögensmanufaktur. Einlass ist jeweils 1,5 Stunden vor Veranstaltungsbeginn. Bei schlechtem Wetter werden kostenlose Regenponchos verteilt. Karten (Klaus Lage – Duo 35 Euro, Zucchini Sistaz 30 Euro, Klaus Hofmann – Duo 35 Euro) sind telefonisch erhältlich unter 05292 9319-224 oder per E-Mail unter kloster-dalheim@lwl.org. xxx verlost 3 x 2 Karten für das Konzert von xxx. Zum Verfahren: Wenn Sie uns die Namen der Gewinner nennen, hinterlegen wir die Karten auf deren Namen an der Abendkasse. Die Karten können dann am Veranstaltungstag ab 18.30 Uhr (Fr+Sa) bzw. ab 13.30 Uhr (So) am Ort abgeholt werden.