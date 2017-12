Ski-Tickets ohne Wartezeit buchen

Winterberg. Mit einem neuen Serviceangebot möchten die Skigebiete in Winterberg und Willingen Besuchern Wartezeiten an den Liftkassen ersparen. Wintersportler können Tickets von zuhause aus oder auch erst während der Fahrt online buchen. Sämtliche Varianten der Wintersport-Arena Card sind erhältlich, auch die Einzeltickets der beteiligten Skigebiete Willingen und Skiliftkarussell Winterberg.

Voraussetzung für die schnelle Abwicklung ist eine Key-Card. Wintersportler registrieren sich im Webshop und lassen sich gegen eine Gebühr von 4,90 Euro die Karte zuschicken. Danach können sie sich online die gewünschten Tickets aussuchen, sich einen bestimmten Termin reservieren und die Zahlung leisten.

Beim Besuch des Skigebiet wird die Karte automatisch codiert und die Berechtigung zum Eintritt auf den Chip geladen. Ein Anstehen an der Kasse ist nicht mehr erforderlich. Auf diese Weise lassen sich die Key-Cards immer wieder aufladen – und das nicht nur in Willingen und Winterberg, sondern auch in über 70 weiteren deutschen und österreichischen Skigebieten.

Internet: www.skiliftkarussell.de