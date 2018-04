ShOWL – der besondere Abend mit Heinz Flottmann

Sa. 21.4.18 um 20.00 Uhr im Trotz-Alledem-Theater

Bielefeld. Wenn das Schicksal Sie schon so tief in den April geschickt hat, genießen Sie ihn doch einfach. Am 21.04. bietet SHOWL reichlich Gelegenheit dazu. Heinz Flottmann präsentiert folgende Frühlingskünstler: Reimer von Dannen – akustische Installationen und andere Ungereimtheiten, Helmut Schibilsky – Lieder von Morlock und Degenhardt, Matthew & Medo – Arabicworldjazzfusion.

Aprilfrisch dabei: Matthias Klause, P. v. B., Vetter Horst, das reizende SHOWL-Service Team und diverse andere Aprilscherze.

SHOWL – der Kleinkunst-Mix-Abend

Immer einmalig, vielseitig, dicht.

Kartenreservierung Tourist-Information Tel. 0521-133991 oder Trotz-Alledem-Theater 0521-133991