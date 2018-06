Selfies und Makros

Detmold. In Zeiten von Social Media und Co. gehören Selfies und Gruppenbilder einfach zum Leben dazu. Doch wie setzt man sich dabei richtig in Szene? Und wie entstehen Makroaufnahmen? Diesen Fragen widmen sich zwei Fotoworkshops im LWL-Freilichtmuseum Detmold. Die Fotografin Barbara Fromberger zeigt im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) wie das geht

Den Anfang macht ein Workshop für Jugendliche am Freitag (29.6.). Von 15 bis 18 Uhr werden Profilbilder, Selfies, Sprungbilder und Gruppenfotos gemacht. Treffpunkt ist der Museumseingang. Die Kursteilnahme kostet 15 Euro pro Person, hinzu kommt der Museumseintritt.

Wer den Objekten richtig nahe kommen und kleine Dinge groß in Szene setzen möchte, ist bei der „Makrofotografie“ am darauffolgenden Samstag (7.7.) an der richtigen Adresse. Von 10 bis 15 Uhr werden mit der eigenen Kamera kunstvolle Nahaufnahmen gemacht. Dieser Kurs kostet 40 Euro plus Museumseintritt und startet ebenfalls am Eingang.

Eine Anmeldung ist für den ersten Termin bis zum 22. Juni, für den zweiten Workshop bis zum 30. Juni im Infobüro unter Tel. 05231/706-104 möglich.