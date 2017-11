Schreiben und reden wie Luther: Workshop mit Anke Iona Nikoleit am 04.12.17

„DIE WEIBER SIND VON NATUR BEREDET UND KÖNNEN DIE REDEKUNST WOHL“

Mo. 04.12.17, 15.00 – 18.00 Uhr

Minden. Sie kennen eine tolle Geschichte und fragen sich, wie Sie sie gekonnt vortragen, am besten auswendig? Und wie Sie sie genau auf Ihr jeweiliges Publikum abstimmen? Die hauptberufliche Märchenerzählerin Anke Iona Nikoleit aus Berlin zeigt Ihnen, wie man das macht und was im Moment des Erzählens geschieht. In unserem Workshop für Jugendliche und junggebliebene „Weiber und Kerle“ (Zitat Luther) von 10-90 Jahren verrät sie uns professionelle Tipps und Tricks aus dem Handwerk der Improvisationskunst. In lockerer Atmosphäre üben wir mit Ihnen den passenden Vortrag zum Text. Am Ende steht das freie Erzählen im Augenblick, mit Gelegenheit zum Auftritt bei unseren Poetry Slams.

Keine Vorkenntnisse erforderlich.

Der Workshop ist in sich abgeschlossen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung: Tel. 0178 7617637.

Ort: Kulturzentrum BÜZ, Seidenbeutel 1, 32423 Minden, Bürogebäude 1. Stock.