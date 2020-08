Schlüsselübergabe am neuen Gebäude des Grundschulverbundes Bonhoeffer-Heinrich

Paderborn.„Wir sind heute in einer der modernsten Schulbauten Paderborns zusammengekommen“, begrüßte Bürgermeister Michael Dreier die Verantwortlichen und Gäste des Grundschulverbundes Bonhoeffer Heinrich. Im Beisein von Michael Pavlicic, Vorsitzender des Bezirksausschusses Schloß Neuhaus, Alois Lienen, Vorsitzender des Schulausschusses sowie Rainer Gaukstern vom Schulverwaltungsamt, erkundeten der Bürgermeister sowie die Gäste und Verantwortlichen die neuen Räumlichkeiten der Grundschule in Schloß Neuhaus. Nach fast zweieinhalb Jahren ist der Grundschulverbund nach den Sommerferien in sein ursprüngliches Gebäude an der Memelstraße in Schloß Neuhaus zurückgekehrt, an dem, bis auf die Grundmauern, alles erneuert worden ist.

2016 wurden die Bonhoeffergrundschule und die katholische Grundschule Heinrich zu einem Verbund zusammengeführt, mit der Auflage, dass die beiden einzelnen Gebäude an der Memelstraße zu einem großen, neuen Komplex verbunden werden. Im Februar 2018 begann die Umbauphase. „Die Kosten für den Umbau des Hauptgebäudes, der Mensa und der zwei Turnhallen belaufen sich auf rund 15,1 Millionen Euro, wobei allein der Umbau des Hauptgebäudes 10,9 Millionen Euro gekostet hat“, berichtet Jörg Münster, Technischer Leiter des Gebäudemanagement der Stadt Paderborn.

Infolgedessen zog der Grundschulverbund in die Containeranlage am Schloßpark, die zuvor bereits von dem dort ansässigen Gymnasium genutzt worden war. „Von unseren Kooperationspartnern hier vor Ort wurden wir herzlich aufgenommen und haben eine tolle Unterstützung erfahren in den vergangenen zwei Jahren“, ergänzt Schulleiterin Sandra Osterkamp.

Mit dem Umzug zurück in die Memelstraße erweitert der Grundschulverbund sein Konzept des offenen Ganztages mit der Etablierung von zwei Ganztagsklassen (45 Schüler) im neuen Jahrgang eins. Im kommenden Schuljahr wird mehr als die Hälfte der 430 Schülerinnen und Schüler an der offenen Ganztagsschule (OGS) teilnehmen. „Eine enge Verzahnung in einem multiprofessionellen Team aus Lehrern, Erziehern, Integrationskräften, Sozialpädagogen und Schulsozialarbeit sowie ein umfangreiches Raum- und Platzangebot bietet großartige Möglichkeiten für vielfältiges und facettenreiches Lernen, Forschen und Entdecken“, freuen sich Sandra Osterkamp und OGS-Leiterin Anne Cramer.

„Auf das Schulbauprojekt des Grundschulverbundes können wir stolz blicken“, resümiert Bürgermeister Michael Dreier. Er freue sich, dass das neue Gebäude nach den Sommerferien in Betrieb genommen werden kann. „Ich wünsche der gesamten Schulgemeinde einen guten Start am alten Standort“, so Dreier.

„Dies ist eine Investition in die Zukunft. In den vergangenen zwei Jahren haben wir über 60 Millionen Euro in Kitas und Schulen investiert“, betonte der Bürgermeister. Er freue sich, dass alles so gut geklappt hat und richtete einen großen Dank aus an die konstruktive Zusammenarbeit des Gebäudemanagement Paderborn mit den „bhp Architekten“ aus Bielefeld. Im Anschluss daran übergab Ursula Pasch, Architektin der „bhp Architekten“, symbolisch den Schlüssel des neuen Gebäudes an Michael Dreier. Sobald es die Corona Situation zulässt, wird es eine Einweihungsfeier des neuen Schulgebäudes mit Politik, Eltern, Lehrern und Kindern geben.