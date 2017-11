Schlossrunde am 23. November 2017 im Konzertsaal der Abteil Marienmünster

Technologien verändern den Mittelstand

Kreis Höxter. Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH veranstaltet gemeinsam mit der Hochschule Ostwestfalen-Lippe und der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld am Donnerstag, 23. November 2017, ab 18:00 Uhr die traditionelle Schlossrunde im Konzertsaal der Abteil Marienmünster.

„Technologien verändern den Mittelstand“ unter diesem Motto bietet die Schlossrunde Aktuelles aus Wissenschaft und Forschung: Prof. Martin Stosch spricht in seinem Vortrag über die Notwendigkeit, mit weniger Ressourceneinsatz bessere Möbel zu bauen. Der Titel seines Vortrags: „Leichtbau und Technikintegration in der Möbelindustrie: Warum weniger Material mehr Zukunft hat.“ Wie der Leichtbau die notwendigen Voraussetzungen zur Integration intelligenter, technischer Systeme in die Einrichtungen von Lebens- und Arbeitsräumen schafft, erfahren Sie inseinem Vortrag.

Prof. Johannes Üpping referiert als Mitglied im neugegründeten Forschungsinstitut „Future Energy – Institut für Energieforschung“ über aktuelle Fragen der Energieforschung. In seinem Vortrag gibt er dabei Einblicke in das Potential des Energiemanagements im ländlichen Raum. Die Besucher haben die Möglichkeit, im persönlichen Gespräch Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft und der Wirtschaft kennenzulernen und in den Dialog zu treten.

Nähere Informationen gibt es im Internet unter: www.gfwhoexter.de

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Zur besseren organisatorischen Planung ist eine kurze Anmeldung unter E-Mail erforderlich: gfw@gfwhoexter.de bzw. Tel. 05271 9743-0.