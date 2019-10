Sarah Leffers und Thomas Primon neues Geschäftsührer-Duo

Thomas Primon als Führungsduo in der BITel-Geschäfts-führung entschieden, um die großen Herausforderungen, unter anderem des Breitbandausbaus, in Bielefeld und Gütersloh zu lösen und auf die jeweiligen unterschiedlichen Bedingungen in den Ausbaugebieten eingehen zu können. Der Aufsichtsrat und die Gesellschafter sind überzeugt, dass Sarah Leffers und Thomas Primon die bestehenden Aufgaben erfolgreich lösen werden. Ihre Aufgabe als Ge- schäftsführung wird sein, die gemeinsame Strategie für den Breitbandausbau weiterzuentwickeln und insgesamt das Geschäft rund um Telefonie und Internet erfolgreich fortzusetzen.“

Zu den Personen

Sarah Leffers ist 34 Jahre alt, in Coesfeld geboren und studierte Volljuristin. Sie ist zertifizierte Energiewirtschaftsma- nagerin, arbeitete als Syndikus-Rechtsanwältin bei den Stadtwerken Bielefeld und war zuletzt Assistenz der BITel- Geschäftsführung. Sie ist seit 2014 in der Unternehmensgruppe Stadtwerke Bielefeld beschäftigt. Thomas Primon ist 52 Jahre alt, geboren in Rheinhausen und studierter Verfahrenstechniker. Er ist Leiter der Energiewirtschaft bei den Stadtwerken Gütersloh und dort seit 2017 tätig.