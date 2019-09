Ruderverein Schieder erweitert Bootsbestand

Schieder-Schwalenberg. Der Ruderverein Schieder hat seinen Bootsbestand erweitert. Im Kreis der aktiven Ruderer taufte Margitta Kloska von der Sparkasse Lügde das Boot jetzt auf den Namen „Libelle“. Zuvor hatte sie dem Vereinsvorsitzenden Hermann Beckfeld einen Scheck in Höhe von 500 Euro übergeben, der die Anschaffung des Boots unterstützte. Beidem Boot handelt es sich um einen GIG-Vierer, der mit ca 60 Kilogramm Gewicht nun zu den leichteren Booten des Vereins zählt.„Es wird für die Frauen in unserem Verein, die ja etwa 50 Prozent unserer Mitglieder ausmachen, einfacher sein, dieses Boot zu Wasser zu bringen“, so Beckfeld, der auch gleich den Grund für die Namensgebung lieferte: „Eine Libelle kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Stundenkilometern fliegen und das sogar vorwärts und rückwärts wobei sie das Wasser liebt!“ Das seien doch gute Vorgaben für dieses Boot. Beckfeld dankte Kloska für die Geldspende, deren Höhe exakt für die Anschaffung des Boots fehlte. Die Frauen des Vereins schritten dann sogleich zur Tat, brachten das Boot zu Wasser und stachen gemeinsam mit Margitta Kloska als Steuerfrau in den Schiedersee.