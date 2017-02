Rohbau für neue Shopping-Galerie pünktlich fertiggestellt

Bielefeld. Die Bauarbeiten an der neuen Shopping- Attraktion Loom in Bielefeld schreiten zügig und planmäßig voran. Der Rohbau wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Oktober 2015 hatten die Bauarbeiten für das 120-Millionen-Euro-Projekt mit dem Teilabriss der ehemals an dieser Stelle befindlichen City-Passage begonnen.

In den vergangenen 16 Monaten wurden insgesamt rund 45.000 Tonnen Abbruchmaterial abgeräumt sowie 12.000 Kubikmeter Be- ton und 2.000 Tonnen Stahl für den Neubau verarbeitet. Allein für die Lüftungskanäle wurden 42.000 m2 Stahlblech verbaut: Das entspricht der Fläche von ca. sechs Fußballfeldern. Rund 400 Ku- bikmeter Wasser, soviel wie das Volumen von 3.000 Badewan- nen, wurden als Vorrat für die Sprinkleranlagen eingespeist. Die Bauausführung hat die Ed. Züblin AG als Generalunternehmen übernommen. Bis zur Eröffnung im Herbst 2017 werden bis zu 750 Handwerker mit der Fertigstellung des Großprojektes be- schäftigt sein. Bereits jetzt beginnt der Innenausbau mit der Instal- lation von Haustechnik und Estricharbeiten. Parallel dazu sind die Arbeiten an der Fassade gestartet.

„Wir liegen im avisierten Zeitplan und sind mit dem bisherigen Bauverlauf sehr zufrieden.“, resümierte Michael Latz, der verant- wortliche Center-Manager des Loom.