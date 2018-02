Restplätze – Familienski in den Osterferien

Familienski in den Osterferien! Restplätzte beim Sportbund!

Bielefeld. Beim Sportbund gibt es noch in einigen Familienskireisen in den Osterferien freie Plätze. Wer sich jetzt schnell entscheidet, der kann folgende Reisen momentan noch buchen:

Vom 24. bis 31. März werden zwei Skireisen für Erwachsene und Familien mit Kindern ab 8 Jahren angeboten und zwar nach Kaprun und zum Kronplatz. Bei diesen beiden Reisen kann man zwischen Privatanreise oder Busfahrt auswählen. Bei Busanreise starten diese Reisen bereits am Freitag, 23. März abends, die Rückreise mit dem Bus ist jeweils am Samstag, 31. März abends.

Zwei Skireisen, nur mit Privatanreise, werden noch vom 31. März bis 7. April für Familien mit Kindern ab 4 Jahren durchgeführt. Es geht einmal nach Saalbach-Hinterglemm sowie zum Reschenpass nach Nauders. Bei allen Reisen werden Skikurse für Kinder und Erwachsene in verschiedenen Leistungsstufen durch das eigene qualifizierte Lehrteam angeboten. Hier treffen Kinder immer auf gleichaltrige, sodass Erlebnisspaß und gemeinsames Sporttreiben im Vordergrund stehen.

Weitere Informationen, sowie der kostenlose Skikatalog, sind unter Tel. 0521 5251510 oder unter info@sportbund-reisen.de sowie unter www.sportbund-reisen.de erhältlich.

Foto: © W. Foppe, Sportbund Reisen