Rasantes Rodelvergnügen

Wintertipps für Familienspaß in Baden-Württemberg

Stuttgart. Sobald der erste Schnee fällt, präparieren die familienfreundlichen Ferienorte in Baden-Württemberg nicht nur ihre Skipisten. Sie sorgen außerdem für Rodelstrecken, beleuchten diese für Nachtfahrten und stellen Busse und Lifte bereit, um die Schlittenfahrer bequem wieder nach oben zu bringen. Rodeln ist ein herrliches Vergnügen, bei dem sich auch die Erwachsenen oft wieder wie Kinder fühlen. Besonders groß ist der Spaß, wenn die Fahrt nicht schon nach wenigen Metern vorbei ist, sondern ein gutes Stück durch die Winterlandschaft führt – wie auf dem Todtnauer Hüttenweg.

Die Rodelstrecke ist je nach Startpunkt zwischen 3,5 und 4,5 Kilometern lang und damit die längste im ganzen Schwarzwald. Bei idealen Bedingungen kann die Fahrt ziemlich rasant werden. Deshalb eignet sie sich nicht unbedingt für Familien mit ganz kleinen Kindern. Außerdem sollten die Kleinen bereit sein, eine Dreiviertelstunde lang über ein Stück des Wanderwegs durch die Winterlandschaft und bis zum Startpunkt hinauf zu spazieren.

Wer es bequemer mag, findet im Schwarzwald auch eine Vielzahl von leicht erreichbaren Abfahrten. Allein acht präparierte Premium-Rodelhänge liegen im Hochschwarzwald: Sie bieten fast durchgehend ein Förderband, einen Lift oder einen Rodelbus zum Startpunkt an. Auch „Rodel-to-go“-Verleihstationen gibt’s dort und Urlauber mit Hochschwarzwald Card bekommen den Schlitten sogar kostenlos. Alle diese Bahnen stellt der Hochschwarzwald in einem Pocket Guide vor und ein Rodeltypen-Test empfiehlt den passenden Schlitten samt Bahn. Wer abends immer noch nicht genug hat, kann nicht nur im Hochschwarzwald bei Flutlicht starten. Möglich ist dies auch in Freudenstadt am Kniebis auf einer flotten 400-Meter-Bahn. Für kleinere Kinder gibt es dort einen Hügel, an dem sie gefahrlos rutschen können. Rund um Freudenstadt liegen insgesamt fünf Rodelhänge und mehrere Verleihstationen. Zudem kann man hier eine besonders entspannte Fahrt genießen: Mit dem Pferdeschlitten durch die Winterlandschaft.

In der Nationalparkregion bieten außerdem die familienfreundlichen Ferienorte Baiersbronn und Loßburg mehrere Rodelhänge mit Abfahrten in unterschiedlicher Länge an. Auf der 300-Meter-Strecke am Ruhestein bei Baiersbronn, der sich gut für einen Familienausflug eignet, geht’s am 1. März 2020 besonders lustig zu: Beim „Gaudi-Rennen“ treten die Rodler in Zweierteams auf Hornschlitten gegeneinander an. Mittendrin müssen sie die Fahrt unterbrechen, einen Baumstamm durchsägen und Strohballen auf dem Schlitten transportieren, bevor sie weiter ins Tal sausen. Mitmachen können auch Jugendliche ab 14 Jahren, die von einem Erwachsenen begleitet werden. Eine Gaudi wartet auch im Europa-Park in Rust, der im Winter für einige Wochen seine Türen öffnet: Auf einer eigens präparierten Schneebahn können Besucher auf Reifen oder Skiern Fahrt aufnehmen. Während der Wintersaison entsteht dann mitten zwischen Achterbahnen ein Wintersportparadies nicht nur für die jüngsten Gäste des Parks.

Info: Alle erwähnten Orte und Freizeitparks haben sich in besonderer Weise auf die Bedürfnisse von Familien eingestellt. Sie sind Preisträger des landesweiten Wettbewerbs „familien-ferien in Baden-Württemberg“ und werden regelmäßig von unabhängiger Seite geprüft. Neben den Rodelbahnen gibt es meistens auch Skilifte und -schulen für die Kleinen und ein unterhaltsames Kinderprogramm jenseits der Pisten. Diese und weitere Urlaubsorte, Ausflugsziele, Restaurants, Bauernhöfe und andere Unterkünfte findet man auf www.familien-ferien.de