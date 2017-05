Profis geben Tipps für Garten und Wohnung

Gütersloh. Zum Abschlusswochenende des Gütersloher Frühlings zeigen die Aussteller am Samstag, dem 6., und am Sonntag, dem 7. Mai, neue Highlights aus den Bereichen Garten, Leben, Wohnen und Freizeit Auf dem Berliner Platz. Gartenaccessoires und Blumen sowie Dekorationsartikel für Haus und Garten werden ausgestellt und verkauft. Tipps zur innovativen und pfiffigen Umsetzung verschiedener Zaun-Designs bekommen die Besucher direkt vor Ort von den Mitarbeitern des Zaunteams Gütersloh.

Die Profis der Firma Theilmeier Landtechnik zeigen, wie der Garten am besten gepflegt werden kann. Dafür, dass nicht nur Gütersloh, sondern auch der heimische Garten in voller Blüte steht, sorgen die Gütersloher Unternehmen Blumen Eickhoff und Gottfried Epke Gartengestaltung. Der Stand von Natur-Welt aus Hövelhof bietet ein vielfältiges Angebot an handgefertigten Dekorationsartikeln aus Weide und Holz. Mit Blick auf die Innenstadt-Oase, die Gütersloher Parklandschaft, lassen sich die Leckereien des Teams vom Ringhotel und Restaurant Appelbaum besonders gut genießen. Bei der Schnippel-Disko wird Gemüse geschnippelt, geschrubbt und gebraten. Mitschnippeln ist nicht nur erlaubt sondern auch ausdrücklich erwünscht. Eine Aktion der Marktschwärmer vom Meierhof Kattenstroth gegen die Verschwendung von Gemüse, dessen Aussehen von der gewünschten Norm abweicht.