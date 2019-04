Premiere des Mindener Imagefilms

Minden. Gut ein Jahr nach Beginn der ersten Dreharbeiten ist ein zauberhafter Film über das Leben in unserer Stadt entstanden. Der Imagefilm zeigt, wie vielfältig und abwechslungsreich das Leben in Minden ist. Der Film soll nicht nur die Menschen aus der Weserstadt für ihre Heimat begeistern, sondern auch Fachkräfte ansprechen und ihnen die Vorzüge von Minden zeigen. Der Minden-Imagefilm wird am Mittwoch, 10. April 2019 um 18 Uhr im Kino Savoy, Tonhallenstraße 4präsentiert. Neben der Filmvorführung wird es einen kleinen Empfang und eine Tombola sowie Interviews mit dem Filmteam und Mitwirkenden geben. Einige Plätze im Kinosaal sind für interessierte Mindener*innen frei gehalten. Anmeldungen sind bis zum 8. April verbindlich bei HeikeBusch per E-Mail unter h.busch@minden.de oder telefonisch unter +49 571 89-207 möglich. Sie können sich mit zusätzlich max. drei Personen anmelden.