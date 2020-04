Pionier Workwear startet mit der Produktion von Mundschutz-Masken und Hygiene-Overalls

Schützend. Nachhaltig. Wiederverwendbar.

Herford. „Um sich, seine Angehörigen oder Mitarbeiter angemessen schützen können, haben wir Masken aus reiner Baumwolle entworfen, die Ökotex 100-zertifiziert, schadstofffrei und hautverträglich sind“, so Ulrich Heesen, Geschäftsführer von Pionier Workwear. Ebenfalls neu: ein leichter Mehrweg- Overall aus 100 % Baumwolle mit Gummizügen an Kapuze, Ärmel- und Hosensaum. Auch er ist Ökotex 100-zertifiziert, schadstofffrei und hautverträglich. „Der große Vorteil: beide Artikel sind bei 95°C waschbar, trocknergeeignet und damit wiederverwendbar.

Uns war bei der Entwicklung auch der Nachhaltigkeitsaspekt sehr wichtig. Schützend. Nachhaltig. Made in Europe. “, so Heesen weiter. Geeignet sind die Masken für den Einsatz in Privathaushalten, Pflegeeinrichtungen, Unternehmen oder Behörden. Für den intensivmedizinischen Bedarf sind sie nicht zertifiziert. Erhältlich sind die Mund- und Hygieneschutz-Masken in Packungen à 3 Stück zu 19,95 Euro sowie der Overall für 39,95 Euro.

Der Vertrieb erfolgt über den Außendienst von Pionier Workwear sowie über den eigenen eCommerce unter: www.pionier-workwear.de

Die Firma: Pionier Workwear entwickelt seit 1954 Berufsbekleidung und zählt zu den Top 10 des Segmentes in Deutschland. Als Tochtergesellschaft der Ahlers AG vertreibt Pionier Workwear Arbeitskleidung und Corporate Fashion für Handwerk, Industrie und den Dienstleistungssektor. Qualitativ hochwertig und funktional ist die Kleidung auf die jeweiligen Arbeitsbedingungen und technischen Normen abgestimmt. Pionier Workwear ist im führenden Fachhandel in Deutschland und Europa sowie Online erhältlich.