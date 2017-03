Paderborner Osterlauf wird Teil des Deutschen Nachwuchsläufercups 2017

Paderborn. Der Paderborner Osterlauf ist Teil des neu ins Leben berufenen Deutschen Nachwuchsläufercups 2017, unter der Schirmherrschaft des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) mit freundlicher Unterstützung von German Road Races (GRR).

In 2017 können sich Deutschlands talentierteste Nachwuchsläufer/innen beim Deutschen Nachwuchsläufercup über 10 km messen. Mit insgesamt fünf möglichen Laufevents plus Deutsche Meisterschaften 10 km Straßenlauf geht der Deutsche Nachwuchsläufercup 2017 an den Start. Mit dabei ist auch der Paderborner Osterlauf am 15. April.

„Wir freuen uns sehr, dass wir vom Paderborner Osterlauf zu den ausgewählten fünf nationalen Laufevents gehören“, erklärt Christian Stork, Organisationsleiter des ältesten Straßenlauf Deutschlands. Für ihn und Mathias Vetter vom SC Grün-Weiß Paderborn ein deutliches Zeichen für die gleichbleibend hohe Qualität der Paderborner Laufveranstaltung.

Teilnahmeberechtigt am Deutschen Nachwuchsläufercup 2017 sind alle Nachwuchsläufer der Altersklassen U18/U20/U23 mit einem gültigen Startrecht für einen Verein/LG im Verbandsgebiet des DLV. Eine Mindestleistung im Vorfeld ist nicht erforderlich, so dass der Cup allen Nachwuchsläuferinnen und -läufern offen steht. Für den Paderborner Osterlauf werden für die ersten drei einer jeden Altersklasse eine Siegprämie von U23: 400€/200€/100€, U20: 250€/125€/75€ und U18: 200€/100€/50€ ausgelobt unter der Voraussetzung, dass folgende Zielschlusszeiten erreicht wurden:

MJ U18: 35:00 min WJ U18: 40:00 min

MJ U20: 33:30 min WJ U20: 38:00 min

M U23: 31:30 min W U23: 36:30 min

Eine Ausnahme bildet dabei die Deutsche Meisterschaft 10km Straßenlauf, bei der es nur eine Anerkennung der Wertung gibt. Am Ende des Jahres erfolgt die Ehrung „Nachwuchsläufer des Jahres“ der jeweiligen Altersklasse innerhalb der Veranstaltung „Läufer des Jahres“ in der Brauerei Krombacher in Kreuztal bei Siegen.

Die Anmeldung ist möglich über das Anmeldeportal des Paderborner Osterlaufes unter: https://portal.mikatiming.de/event/paderborner-osterlauf/2017/de/

Foto : Presseagentur FOREWARD! Katja Finke