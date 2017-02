Paderborner lädt Jugendliche zu einer Segelfreizeit in Holland ein

Kreis Paderborn. „Leinen los“ und „Schiff ahoi“ heißt es in der ersten Woche der Sommerferien. Das Paderborner Kreisjugendamt lädt Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren zu einer Segelfreizeit in Holland ein. Mit an Bord sind Anna Brathun und Carlos Tomé vom Paderborner Kreisjugendamt, die schon viele Ferienfreizeiten begleitet haben und viel Erfahrung einbringen. Die Ferienfreizeit beginnt am Sonntag, 16. Juli, und endet am Freitag, 21. Juni. Ein Reisebus bringt die Gruppe am ersten Tag von Paderborn ins niederländische Harlingen. Dort erobern die Jugendlichen den Zwei-Mast-Klipper „Hollandia“ und segeln sechs Tage lang auf der Nordsee und dem Ijsselmeer.

„Gesegelt wird nach Wind und Wetter“, erläutert Anna Brathun. Wie genau das Segeln funktioniert und was Begriffe wie Backbord und Steuerbord bedeuten, erklären ein Skipper und ein Matrose. Vorkenntnisse im Segeln sind also nicht erforderlich.

Das Highlight der Freizeit im vergangenen Jahr war das Trockenfallen des Schiffes bei Ebbe, erinnert sich Brathun. Die Jugendlichen liefen dann durch das Wattenmeer, badeten in Prielen, fingen Krabben und Muscheln. Bei Tag schippern die Jugendlichen übers Meer, erkunden Hafenstädte, sonnen sich an Stränden oder schwimmen im Wasser. Bei jedem Landbesuch muss auch ans Einkaufen gedacht werden, denn abends wird selbst gekocht. „Auf den Tisch kommt, was den Jugendlichen schmeckt. Im vergangen Jahr gab es Wraps, Hotdogs, Hühnersuppe und gegrillte Würstchen“, erinnert sich Brathun. Gemütlich wird’s dann am Abend auf dem Schiff, wenn alle zusammen sitzen und den Tag mit dem einen oder anderen Gesellschaftsspiel wie Tabu oder Kartenspiele ausklingen lassen. Die Nacht verbringen die Jugendlichen auf See in Zwei- oder Vierbettkabinen.

Der Preis inklusive aller Kosten für Unterkunft, Reise, Verpflegung, Betreuung und Programm liegt bei 295 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist ab sofort beim Kreisjugendamt möglich. Auf dem Segelschiff ist Platz für maximal 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Weitere Informationen gibt’s bei Anna Brathun vom Kreisjugendamt unter Tel.: 05251 308-5121.

Foto: Klaus Ottenberg