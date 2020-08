Paderborn testet neuen Blitzeranhänger

Paderborn. Ab Dienstag, 11. August 2020, startet die Stadt Paderborn die dreimonatige Testphase eines neuen Blitzeranhängers, der vor allem in Bereichen von Unfallschwerpunkten zum Einsatz kommen soll. Mit der Anlage der Firma Jenoptik haben bereits andere Kommunen wie Bielefeld positive Erfahrungen gemacht. Ziel der Erprobung des neuen Blitzers ist vor allem die Erhöhung der Verkehrssicherheit und ein zusätzlicher Beitrag zum Stoppen von Rasern. Während in Bielefeld seit bereits zwei Jahren der Blitzeranhänger „Bernd“ gegen zu schnelles Fahren eingesetzt wird, übernimmt in Paderborn während der dreimonatigen Testphase „Dana“ die Geschwindigkeitsüberprüfung.

Der Vorteil des Blitzeranhängers: Dank seiner Akkus kann er mehrere Tage lang rund um die Uhr kontrollieren – also auch während der Nacht, in der die Geschwindigkeitsverstöße oft mit erheblichen Lärmbelästigungen einhergehen. Aufgrund der flexiblen Kamera-Einstellung kann der Blitzeranhänger bis zu vier Spuren – je zwei in unterschiedlichen Fahrtrichtungen – kontrollieren.

Das Gerät braucht kein Personal, lediglich zum Bewegen der Anlage und zum Aufladen der Akkus ist der Einsatz von Messbeamten erforderlich. Während des Messbetriebs lässt sich der Anhänger vollständig auf den Wagenboden absenken und so gegen unbefugten Abtransport sichern. Zusätzlich schützen unter anderem eine abgedichtete und beschusssichere Hülle sowie ein Alarmsystem die Technik vor Sachbeschädigung.

Durch den ununterbrochenen Einsatz des Blitzers von bis zu sechs Tagen und Nächten an einer Messstation erwartet die Stadt Paderborn eine positive Beeinflussung des Verkehrs. Auch die Sichtbarkeit des Anhängers spielt dabei eine Rolle: Dort, wo „Dana“ aufgestellt wird, wird mit langsameren und umsichtigeren Autofahrern gerechnet. Wer weiß, dass jederzeit und nahezu überall der Verkehr überprüft werden kann, fährt langsamer. Und das ist das eigentliche Ziel der Geschwindigkeitskontrolle. Nach der Testphase wird entschieden, ob dieser Anhänger dauerhaft in Paderborn einsetzbar ist.