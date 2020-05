„Paderborn Karten“: Antragstellung und Verlängerung weiterhin möglich

Jetzt online beantragen

Die Stadt Paderborn weist darauf hin, dass die Beantragung und Verlängerung von „Paderborn Karten“ weiterhin möglich ist. Das FamilienServiceCenter ist zur Zeit zwar nicht für den Publikumsverkehr geöffnet, alle online gestellten Anträge (www.familienservicecenter.de) werden aber umgehend bearbeitet und bis auf Weiteres werden die Familienkarten auch postalisch zugestellt. Familien, die jetzt Ihre vorhandenen „Paderborn Karten“ verlängern möchten, melden sich bitte per Mail (infofamilienservicecenterde) und geben Name und Geburtsdatum aller „Paderborn Karten“-Inhaber sowie das aktuelle Gültigkeitsdatum an. Die Aufkleber zur Verlängerung der Karten werden dann mit der Post zugeschickt.