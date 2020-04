OWL suchen clevere Geschäftsideen

„CALL FOR IDEAS 2020“: TecUP und VerbundVolksbank – Das Technologietransfer- und Existenzgründungs-Center der Universität

Paderborn. Paderborn (TecUP) ruft mit der VerbundVolksbank OWL zum Ideenwettbewerb www.upb.de/presse „CALL FOR IDEAS“ auf. Gesucht werden clevere Geschäftsideen aus der Region. Einzelpersonen und Teams aus OWL können sich bis Sonntag, 17. Mai, bewerben. Die besten Teams dürfen ihre Idee beim großen Pitch-Finale vor einer hochkarätigen Jury präsentieren. Auf die Gewinner wartet nicht nur ein Preisgeld von bis zu 1.500 Euro, sie erhalten auch die Möglichkeit, ihre Ideen mit der Unterstützung des Existenzgründungs-Centers zu verwirklichen. Jeder aus dem Großraum OWL kann dafür allein oder im Team ein Ideenpapier auf zwei Seiten einreichen.

Dabei ist es gleich, ob die Idee aus dem Produkt-, Dienstleistungs- oder Forschungsbereich stammt. Anders als in den vergangenen Jahren, wird 2020 erstmals kein Sonderpreis für unternehmerische Lösungen gesellschaftlicher Herausforderungen ausgelobt. Stattdessen fließen gesellschaftlicher und sozialer Mehrwert in die Bewertung aller Ideen ein. Das bietet die Möglichkeit, auch mit einer sozialen Innovation den Wettbewerb und damit 1.500 Euro zu gewinnen. Ziel des Wettbewerbs „CALL FOR IDEAS“ ist es, die Entwicklung innovativer Unternehmensideen in der Region weiter voranzutreiben. Alle Teilnehmenden erhalten ein professionelles Feedback und können damit überprüfen, ob ihr Konzept realisierbar ist.

Nähere Informationen zu Anmeldung, Ablauf, Bewertungskriterien und Teilnahmebedingungen gibt es auf: www.tecup.de/callforideas