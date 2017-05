Offene Gärten in Lippe – Juni 2017

Hochsaison im Grünen –21 Gärten haben ihre Pforten geöffnet

Kreis Lippe. Der Juni kommt, und er zeigt Gärten mit blühenden Rosen, leuchtenden Rabatten und Beeten, die zu Hochform auflaufen. Im Juni sind insgesamt 21 Gärten in Lippe für Besucher geöffnet.

Es beginnt am 4. Juni: Am Pfingstsonntag haben der Garten Weege in Dörentrup, Hofweg 8, von 11-18 Uhr und der Garten Hoffmann in Extertal, Nordstraße 22, von 11-17 Uhr geöffnet.

Am Samstag, 10. Juni öffnet in Detmold der Garten Kelm, Heidestraße 7, von 13 bis 18 Uhr. Der Garten Spicher/Vieth in Blomberg/Herrentrup, Am Sauren Krug 18, lädt zu einer Abendöffnung von 18-22 Uhr ein.

Am Wochenende 10. und 11. Juni sind diese Gärten geöffnet: Der Garten Oerder in Blomberg/Großenmarpe, Erdbrucher Straße 11 , an beiden Tagen von 12-18 Uhr, der Garten Rakemann in Blomberg/Großenmarpe, Hahnenberg 1, an beiden Tagen von 12-18 Uhr, der Garten Zwingelberg in Blomberg/Großenmarpe am Samstag von 11-17 Uhr und am Sonntag von 11-18 Uhr.

Am Sonntag, 11. Juni sind in Bad Salzuflen der Garten Hamann/Platz in Lockhausen, Büxter Weg 5, und der Garten Tegtmeyer, Schötmar, Am Ziegelhofe 2, von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

In Detmold/Brokhausen, Brokhauser Straße 40, öffnet der Garten LeCorre von 11-18 Uhr, und in Dörentrup der Garten Weege, Hofweg 8, von 11-18 Uhr.

In Lemgo können zwei Gärten besucht werden: der Garten Reiche im Ortsteil Brake, Hornscher Weg 104, von 11-17 Uhr und der Garten Stute, Leeser Weg 66b, von 11-18 Uhr.

Am Sonntag, 18. Juni haben vier Gärten in Leopoldshöhe ihre Pforten geöffnet: Der Garten Asemissen im Ortsteil Asemissen, Bolhöferweg 51a, von 12-18 Uhr, der Garten von Dallwitz, Bielefelder Straße 222, von 12-18 Uhr, der Garten Käthner im Ortsteil Greste, Grester Straße 234, von 12-18 Uhr und der Garten Wagner, Schuckenteichweg 17a, von 11-17 Uhr.

In Dörentrup, Ortsteil Humfeld, ist der Garten Jost, Grotenberg 3, von 11-18 Uhr geöffnet, in Lage der Garten Schmidt, Görlitzer Ring 29 von 10-18 Uhr.

Am Wochenende 24. und 25. Juni ist in Schieder-Schwalenberg der Garten Centmayer-Swoboda im Ortsteil Siekholz, Dorfstraße 44, an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Sonntag, 25. Juni kann im Kalletal, Ortsteil Harkemissen, Harkemisser Straße 13 der Garten Koch von 11-18 Uhr besucht werden. In Schlangen öffnet der Garten Kriete, Parkstraße 21, seine Pforte von 14 bis 20 Uhr für Besucher.

Die Besucher erwartet eine große Vielfalt von liebevoll gepflegten Gartenanlagen. Kein Garten ist wie der andere, jeder hat Besonderheiten, es gibt viel zu entdecken.

Auf der Homepage der Initiative www.offene-gaerten-lippe.de sind jeweils genaue Gartenbeschreibungen und viele Fotos zu finden, die Homepage kann auch nutzerfreundlich auf dem Smartphone aufgerufen werden.

Foto: Blütenpracht in lippischen Gärten © privat