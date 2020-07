Nutzerzuwachs auf den Informationskanälen

Ob digital oder analog, in Printmedien oder im Internet und auf den Social-Media-Kanälen.

Gütersloh. Die Zentrale Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Gütersloh informiert die Bürgerinnen und Bürger über alles, was im Rathaus und „drumherum“ passiert. Dass das Interesse an gesicherten und aktuellen Informationen vor allem bei großen Ereignissen, wie der aktuellen Corona-Krise, steigt, zeigen die Zugriffs- und Nutzerzahlen der letzten Monate.

Auf der eigens eingerichteten Corona-Website www.coronavirus.guetersloh.de als Unterseite der städtischen Homepage sind alle wichtigen Informationen zu den aktuellen Entwicklungen übersichtlich dargestellt: Von täglichen Pressemitteilungen über die jeweiligen Allgemeinverfügungen bis hin zu Hotline- und Hilfsangeboten sowie Themenkacheln. Dieser Corona-Schwerpunkt sowie die zu diesem Thema veröffentlichten Pressemitteilungen wurden seit Freischaltung Anfang März mehr als 820.000-mal aufgerufen. Insgesamt verzeichnet die städtische Homepage www.guetersloh.de seit Jahresbeginn 5,4 Millionen Klicks (Stand: 15.07.2020).

Auch Die Zahlen der Abonnenten und Follower auf den insgesamt vier Social-Media-Kanälen der Stadt Gütersloh (Facebook, Instagram, Twitter und YouTube), auf denen die neuesten Informationen, Videos und Beiträge geteilt werden, steigt seit Beginn der Corona-Krise und der Veröffentlichung der ersten Allgemeinverfügung stetig. Allein auf Facebook sind seit Mitte März die Nutzerzahlen um über 1.300 Abonnenten gewachsen. Auf ihrem Instagram-Kanal verzeichnete die Stadt einen Zuwachs von über 2.000 Followern. Viele der geteilten Beiträge erzielten eine hohe Reichweite – darunter die Videobeiträge zu aktuellen Fragen von Bürgermeister Henning Schulz und den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands.

Dass das mediale Interesse am gesamten Kreis Gütersloh in den letzten Wochen hoch war, war nicht nur an den vielen Kamerateams in der Innenstadt und den Beiträgen in den deutschlandweiten sowie internationalen Nachrichten zu bemerken. Medienberichten zufolge schoss der Hashtag „#guetersloh“ direkt nach dem lokalen Lockdown auf Platz eins als Trends beim Nachrichtendienst Twitter.

„Die Entwicklung der letzten Monate und Wochen hat sich niemand gewünscht. Aber dass die städtischen Informationen so intensiv nachgefragt werden, bestärkt uns in unserer Arbeit, zeitnah, umfassend und in der ganzen Bandbreite der Möglichkeiten über alles, was im Umfeld der Stadtverwaltung geschieht zu berichten und aufzuklären“, sagt Susanne Zimmermann, Pressesprecherin der Stadt Gütersloh. „Die Steigerungsraten der vergangenen Monate sind somit Ansporn und eine gute Basis, um die Reichweite der Informationen insgesamt auch weiterhin kontinuierlich auszubauen.“ Über die städtischen Kanäle erreiche man viele unterschiedliche Menschen, könne mit ihnen in den Dialog treten und die Gesamtheit des städtischen Angebots darstellen. Dazu gehören auch die Auftritte der städtischen Tochterunternehmen wie die Kultur Räume, die Stadtwerke, die Gütersloh Marketing oder die Stadtbibliothek, die auf ihren Kanälen ebenfalls Einblicke in die Facetten des Stadtgeschehens geben.