Neuer Podcast mit Penguin-Random-House-Chef Markus Dohle

Geschichten über spektakuläre Buchdeals und verlegerische Leidenschaft

Gütersloh. Nicht lange, nachdem Barack Obama das Weiße Haus verlassen hatte, setzte 2017 ein heißer Bieterwettstreit um die Rechte an den Memoiren des früheren US-Präsidenten und seiner Frau Michelle ein. Das Rennen machte am Ende Penguin Random House, die größte Publikumsverlagsgruppe der Welt und schon zuvor verlegerische Heimat der Obamas.

Der in jeder Hinsicht spektakuläre Buchdeal legte den Grundstein für eine kreative wie unternehmerische Erfolgsgeschichte: Als die frühere First Lady Michelle Obama Ende 2018 ihre Memoiren „Becoming“ veröffentlichte, entwickelten sich diese schnell zu einem weltweiten Megaseller. Barack Obamas Memoiren sollen noch folgen. Markus Dohle, CEO von Penguin Random House, erzählt diese und andere Verlagsgeschichten aus seiner ganz persönlichen Wahrnehmung heraus in einer neuen Folge des Bertelsmann-Podcasts „Kreativität und Unternehmertum“. In den 30- bis 45- minütigen Episoden geben Top-Manager aus dem Konzern im Gespräch mit n-tv- Moderatorin Isabelle Körner einen exklusiven Einblick in ihren Arbeitsalltag und schildern, welche Bedeutung Kreativität und Unternehmertum darin zukommt.

In der jüngsten Folge, die sich auch über die Plattform Audio Now anhören lässt, spricht der Penguin-Random-House-Chef unter anderem darüber, was Unternehmertum für ihn konkret bedeutet. „Unternehmertum hat etwas mit Risiko zu tun. Und damit, für dieses Risiko dann auch zu stehen und dafür verantwortlich zu sein“, sagt er. Ein solches unternehmerisches Risiko ist die Verlagsgruppe unter seiner Führung auch mit dem Obama-Deal eingegangen. Penguin Random House sei seit jeher der „Verlag der Präsidenten“, berichtet Dohle. „Es gab also keinen Plan B – ich musste diesen Deal holen“, erinnert er sich im Podcast. Der unternehmerische Mut wurde belohnt: „Becoming“ verkaufte sich bis heute weltweit mehr als zehn Millionen Mal. Die Beiträge der Podcast-Serie „Kreativität und Unternehmertum“ erscheinen im Zweiwochen-Rhythmus unter anderem auf Audio Now, bertelsmann.de, iTunes und Soundcloud. Den Auftakt machte Mitte Mai eine Folge mit Bertelsmann-Personalvorstand Immanuel Hermreck.