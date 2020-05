Neue Wege für die Beschaffung von Schutzmaterial

Kreis Lippe.Im Kreis Lippe gibt es insgesamt 732 bestätigte Coronafälle – damit sind fünf weitere Infektionen bekannt. 565 Personen sind wieder genesen, neun mehr als noch am Vortag. 29 Personen sind verstorben. Ein 77-jähiger Mann, der zu den bestätigten Coronafällen zählt, ist im Klinikum Lippe verstorben. Somit sind aktuell 138 Personen in Lippe mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem 6. März wurden bisher 11.918 Abstriche von mobilen Teams und im Diagnostikzentrum genommen.

„Die Beschaffung von Schutzmaterial hat der Krisenstab des Kreises Lippe bereits frühzeitig als wichtige Aufgabe erkannt. Hierbei haben wir erneut Unterstützung aus der lippischen Wirtschaft bekommen, indem Weidmüller für den Bevölkerungsschutz die etablierten Kommunikationswege nach China angeboten hat. Das Angebot haben wir gerne angenommen“, erklärt Landrat Dr. Axel Lehmann. Jetzt ist die erste Teillieferung angekommen, 3.000 von 30.000 bestellten Vollschutzanzügen konnten im Detmolder Logistikzentrum von Weidmüller übergeben werden. Der Rettungsdienst und die Mitarbeitenden am Diagnostikzentrum greifen auf diese Ausstattung im Einsatz zurück.

Das Unternehmen Weidmüller bot sich an, für den Kreis Lippe logistisch tätig zu werden und seine Standorte in China für die Beschaffung der Schutzausrüstung zu nutzen. Hierfür ist Weidmüller früh in den Austausch mit dem Bevölkerungsschutz gegangen, um Bedarfe zu erkennen und zielgerichtet zu helfen. „Es ist von großem Vorteil, wenn man jemanden vor Ort hat, der die Sprache spricht und weiß, an wen man sich wenden muss“, weiß Lehmann die Hilfe von Weidmüller zu schätzen. Weidmüller verfügt in dem Land über ein eigenes Werk und konnte über die dortige Einkaufsabteilung die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung organisieren und für den Kreis in Vorleistung treten. Die Mitarbeiter in China recherchierten die Anbieter und Produzenten, vergewisserten sich das ordnungsgemäße Produktionsbedingungen vorherrschen, dokumentierten die verfügbaren Artikel und kümmerten sich um den Transport nach Deutschland. Auch Gutachten, um die notwendigen Normen und Zertifizierungen nachzuweisen, wurden organisiert.

Ganz ohne Hindernisse lief die Organisation trotz der lokalen Verbindungen nicht ab – nicht zuletzt der große Bedarf weltweit, die Formalitäten und politischen Entscheidungen in China erschwerten die Beschaffung. „Nach der erfolgreichen Lieferung freuen wir uns dafür jetzt umso mehr, dass wir hier einen Beitrag leisten konnten und damit die Menschen sicher und ohne Sorge zukünftig ihrer wichtigen Arbeit nachgehen können“, freut sich Weidmüller Vorstandssprecher Volker Bibelhausen.

Die Beschaffung von Schutzmaterial ist auch Thema für die lippischen Unternehmen, daher hat die Kreiswirtschaftsförderung auf einen neuen Beschaffungsweg hingewiesen. Auf der Online-Plattform PROTECT[X] finden die Unternehmen verschiedene Produzenten, Händler und sonstige Unternehmen, die entsprechende Produkte liefern können. Masken, Desinfektionsmittel oder auch Kittel werden unter https://protectx.online/ angeboten.

Statistik der Coronafälle: Zahlen in den Städten und Gemeinden im Kreis Lippe