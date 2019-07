Musik und Comedy im Maxipark.

Wenn der Sommer langsam ausklingt bringen die Musiker von Rody Reyes & Havanna con Klasse am 1. September noch einmal die pure kubanische Lebensfreude auf die Bühne der Aktionsmulde und präsentieren das Beste, was Salsa, Merengue und traditionelle kubanische Musik zu bieten hat.

Am 7. September geht es dann in den Hallen los, wenn die große Schlagerpartytour 2019 Station im Festsaal des Maxiparks macht. Hier wird nicht nur auf der Bühne viel getanzt, denn wenn u.a. Michael Wendler, Willi Herren oder Anna-Carina Woitschack performen, wird sicher jeder mittanzen. Auch Till Hoheneder hat viele Gäste eingeladen, wenn er am 20. September sein 11. Herzenswünsche Benefiz-Konzert präsentiert. Torsten Sträter ist da nur einer von vielen Highlights an diesem Abend. Wer „Bület Ceylan intensiv“ erleben möchte, ist am 17. Oktober im Festsaal richtig und Sebastian Pufpaff ruft am 1. November „Wir nach“. Auch Margie Kinsky & Bill Mockridge rufen am 6. November „Hurra, wir lieben noch!“.

Frau Höpker bittet am 8. November zum Gesang. Wer diesen Abend mit ihr verbringt, wird mit guter Laune belohnt. Denn die charmante Künstlerin serviert eine mitreißende Mischung bekannter Lieder und Songs quer durch alle Genres und Jahrzehnte und das Mitsingen der Gäste ist Programm.

Methodisch inkorrekt und unkonventionell, aber mit einer gehörigen Portion schwarzem Humor zeigen die „Rockstars der Wissenschaft“ am 14. November, dass Wissenschaft viel mehr sein kann, als man denkt.

Urban Priol verfolgt am 16. November den Strom des politischen Geschehens, bei ihm befindet sich alles „Im Fluss“. Der Stand-Up-Comedian Thorsten Bär flitzt am 19. November lustig, schnell und authentisch über die Bühne in der Werkstatthalle und Arnd Zeigler entführt am 21. November im Festsaal seine Fans in die wunderbare Welt des Fußballs.

Özcan Cosar gibt am 5. Dezember Einblicke in die organisierte Comedy. Da haben sicher auch die Künstler im lustigsten Waschsalon „Nightwash“ am 11. Dezember noch viele zu besprechen.

Zum Saisonabschluss geben Angelika und Robert Atzorn im Rahmen des Weihnachtskonzertes am 15. Dezember launige vorweihnachtliche Texte zum Besten. Die Sopranistin Charlotte Jarosch von Schweder singt dazu und die vier Cellisten von „Quatrocelli“ bringen virtuose Werke auf die Bühne. Gemeinsam mit dem Chor Cantate ́86 wird auch in diesem Jahr wieder ein stimmungsvoller Abend die vorweihnachtliche Freude entfachen.