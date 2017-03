Movie Park Bottrop eröffnet Star Trek-Achterbahn

Bottrop. Als einziger Freizeitpark weltweit eröffnet der Movie Park Germany in Bottrop eine neue Achterbahn mit Star Trek-Lizenz. Die Katapultachterbahn, auch Launch Coaster genannt, beschleunigt auf der Strecke insgesamt drei Mal, sowohl vorwärts als auch rückwärts. Herzstück ist eine 40 Meter hohe, europaweit einmalige Twisted Halfpipe. Rund um die Achterbahn entsteht eine ganze Star Trek-Themenwelt, in der Besucher unter anderem zu Starfleet-Kadetten werden und als Teil einer Mission die gesamte Crew der U.S.S. Enterprise vor den feindlichen Borg retten sollen. Am 31. März eröffnet der Park die Saison.

Internet: movieparkgermany.de/startrek

