MINT-Erlebnisse für Schulen

Kreis Gütersloh. Fächer wie Mathe oder Physik sind in der Schule oft theoretisch und einen konkreten Praxisbezug herzustellen, ist schwer. „Viele Firmen im Kreis Gütersloh haben aber großes Potenzial, um den Schülern zu zeigen, wie diese Themen in der Praxis funktionieren“, erklärt Matthias Vinnemeier vom zdi-Zentrum pro MINT GT. „Um dieses Potenzial zu nutzen haben wir vor rund einem Jahr das Buchungstool eingerichtet.“ Die kostenlosen Angebote des Tools unterstützen Lehrkräfte darin, den MINT-Unterricht praxisnäher zu gestalten.

Mobile Angebote und Maßnahmen in Unternehmen

Im Buchungstool gibt es zwei verschiedene Arten von MINT-Angeboten: Mobile Angebote, die beim Medienzentrum im Gütersloher Kreishaus ausgeliehen werden können und Maßnahmen, die sich bei einem Anbieter, meist einem Unternehmen, buchen lassen. Die momentan insgesamt 42 Angebote und Maßnahmen sind jeweils für verschiedene Jahrgangsstufen gekennzeichnet.

Die angebotenen Maßnahmen orientieren sich am Lehrplan. Sie richten sich entweder an ganze Klassen oder nur an einzelne Schülerinnen und Schüler, finden im Unternehmen statt oder in der Schule. Gebucht werden können sie durch alle Lehrkräfte von Schulen aus dem Kreis Gütersloh.

Im Baxter-Ausbildungslabor

So zum Beispiel die sechs verschiedenen Vorträge oder Tagesworkshops bei der Firma Baxter Oncology in Halle (Westf.). Das Angebot einmal in einem bestens ausgestatteten Ausbildungslabor eines Industriebetriebs zu forschen, nutzte jetzt auch ein Chemie-Leistungskurs des Kreisgymnasiums Halle. Zehn Schülerinnen und Schüler stellten unter Anleitung von Baxter-Azubis Calciumsulfat – sprich: Gips – her. „Unsere Auszubildenden planen den Ablauf dieses Tages ganz eigenverantwortlich und kümmern sich dann auch vor Ort um die Klassen“, erklärt Ausbildungsleiter Frank Possehl. Nicht nur die Azubis, auch die Schüler sind motiviert bei der Sache, messen und wiegen ab, um später ein möglichst gutes Ergebnis zu erhalten. „Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich studieren möchte – etwas Naturwissenschaftliches aber auf jeden Fall“, sagt Schülerin Anna Stroop.

Zu finden ist das Buchungstool auf der Homepage des zdi-Zentrums unter www.pro-mint-gt.de. Fragen dazu beantwortet Matthias, Vinnemeier, E-Mail m.vinnemeier@prowi-gt.de, Telefon 05241 851091.