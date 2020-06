Michael Dreier: Beim verantwortungsvollen Handeln nicht nachlassen

Paderborns Bürgermeister appelliert angesichts der Tönnies-Infizierten

Paderborn.Vier weitere Neuinfektionen in der Stadt Paderborn – zehn Tönnies-Beschäftigte mit Wohnsitz im Kreis Paderborn positiv getestet. Angesicht der aktuellen Entwicklung bei Tönnies, die auch den Kreis und die Stadt Paderborn betreffen, appelliert Bürgermeister Michael Dreier an die Paderbornerinnen und Paderborner. Beim verantwortungenvollen Handeln dürfe nicht nachgelassen werden, so Dreier. Er erinnert an die grundsätzlichen Regelungen zur Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum und die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Bereichen mit Publikums- und Kundenverkehr. Insbesondere angesichts des sehr guten Wetters, das für die kommenden Tage angesagt ist, sollte man sich auch im Freien mit ausreichend Abstand bewegen, so der Bürgermeister.