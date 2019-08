McDonald’s im Herzen Bielefelds schließt für Umbau

Ab dem 06.08.2019 bleiben die Türen des McDonald’s Restaurants am Jahnplatz verschlossen. Grund dafür ist eine umfassende Modernisierung. Ende August sind dann alle McDonald’s Restaurants in Bielefeld so genannte „ Restaurants der Zukunft

Bielefeld. Im Juni 1982 hat das älteste McDonald’s Restaurant Bielefeld erstmalig seine Türen geöffnet. Inzwischen ist viel passiert, so gibt es beispielsweise seit November 2008 ein Frühstücksangebot, seit 2012 die Möglichkeit bargeldlos zu zahlen und seit Mitte 2017 einen Lieferdienst. Im August diesen Jahres wird das Restaurant für mehrere Wochen geschlossen, um dann in einem neuen Look wieder zahlreiche Gäste zu begeistern. Der Bielefelder Franchise – Nehmer Arndt Heiderich freut sich auf den Umbau. „Wenn wir fertig sind, werden alle Bielefelder Restaurants so genannte Restaurants der Zukunft sein.“ erzählt Heiderich. Damit ist für ihn ein Meilenstein erreicht und die Umbauphase in Bielefeld abgeschlossen. Zuletzt wurden die Restaurants in Brackwede und Sennestadt Ende 2017 umgebaut. Auf die Frage, weshalb das Restaurant am Jahnplatz er so spät umgebaut wird antwortet Heiderich: „Durch die Innenstadtlage und die damit einhergehenden baulichen Gegebenheiten, ist die Planung für einen solchen Umbau deutlich aufwendiger, als zum Beispiel für ein Standard McDrive Restaurant.“

Nach dem Umbau wird das Restaurant alle Neuerungen, die McDonald’s in den so genannten „Restaurants der Zukunft“ anbietet, für die Gäste bereithalten. Diese reichen von Tischservice, über Bestellterminals, die Premium Produkte der Signature Collection bis hin zu mobilem Bestellen und Bezahlen.Auch wird es dann eine kleine Auswahl an McCafé Produkten geben sowie Kaffee- Spezialitäten aus einer halbautomatischen Siebträgermaschine in Barista Qualität. „Unsere Gäste haben dann in allen Bielefelder Restaurants ein gleiches Gasterlebnisund können von allen Neuerungen profitieren. Denn auch in ganz Deutschland ist inzwisch en deutlich mehr als die Hälfte aller Restaurants umgebaut. Das schafft natürlich auch eine gewisse Erwartung. Insbesondere von Gästen von außerhalb, die Bielefeld als Touristen oder auch z.B. zum Einkaufen besuchen.“ erklärt Heiderich. McDonald’s Restaurants gehören in vielen großen aber auch kleineren Städten zum Stadtbild. Das Restaurant am Jahnplatz war das 175. Restaurant, welches in Deutschland eröffnet wurde. „Wenn man im Herzen der Stadt ein Restaurant betreibt, ist dies natürlich auch immer eine Art Visitenkarte für den Betreiber. Und diese wird im kommenden Monat nochmal richtig aufpoliert.“ Die Vorfreude sieht man dem Unternehmer, der seit 2001 Franchise – Partner der Marke McDonald’s ist, deutlich an. Auf die Frage welches Design das neue Restaurant erhält verrät er nur so viel: „Das Design ist bisher in keinem meiner Restaurants verbaut und gibt somit wieder einen neuen Einblick wie McDonald’s von morgen aussehen kann“.