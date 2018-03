Lutter-Offenlegung wird vorgestellt

Umweltamt lädt zu Informationsveranstaltung ein

Bielefeld. Am Montag, 12. März, lädt das Umweltamt zu einer Informationsveranstaltung zur Teiloffenlegung der Lutter in der Ravensberger Straße ein. Beginn ist um 18 Uhr im Gymnasium am Waldhof, Waldhof 8. Hintergrund ist das Planfeststellungsverfahren mit der Vorstellung der Pläne, die bis zum 26. März im Umweltamt, August-Bebel-Straße 75-77, oder auf www.bielefeld.de (Stichwort: Teiloffenlegung) einsehbar sind.

Neben Mitarbeitern des Umweltamtes und des Amtes für Verkehr informieren in der Veranstaltung Vertreter des Vereins „Pro Lutter“ und des Planungsbüros Sönnichsen über das Verfahren.