Literarische Werkstatt für junge Leute in der Stadtbibliothek

Minden. Im Rahmen des Projektes SchreibLand NRW bietet die Stadtbibliothek Minden erneut eine literarische Werkstatt für junge Leute aus Minden und Umgebung im Alter zwischen elf und 14 Jahren an. Die Jugendlichen treffen sich zehn Mal und entwickeln mit der Mindener Krimiautorin und erfahrenen Leiterin von Schreibworkshops Andrea Gerecke eigene Texte unter dem Thema „SchreibTalente – Du wirst gesucht!“.

Die Schreibwerkstatt findet ab 7. Februar wöchentlich an jedem Donnerstag von 16 Uhr bis 17.30 Uhr statt. Am Ende steht eine Präsentation der Ergebnisse am 11. April, 18 Uhr in der Stadtbibliothek Minden. Die Teilnahme an der Schreibwerkstatt kostet 25 Euro. Anmeldungen sind in der Stadtbibliothek möglich.