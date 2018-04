Bielefeld. Neben Ausstellungs- und Messebeteiligungen bundesweit und im benachbarten Ausland zeigt der afghanisch-deutsche Künstler Aatifi seine Werke auch 2018 in der Region. Am Freitag, 20. April 2018 eröffnet er im Schauraum über seinem Bielefelder Atelier die Ausstellung „Neographie“. Auf 140 Quadratmetern sind abstrakt-skripturale Malereien und Papierarbeiten zu sehen, die ein leuchtend intensives Farbenspektrum abbilden.

Frisch aus dem Atelier und aus dem Vorjahr stammen die rund zwei Dutzend Werke der aktuellen Ausstellung. Acrylarbeiten auf Leinwand in kleinen, mittleren und großen Formaten weisen dynamische Linien und abstrakte Formen in ungewöhnlichen Bildkompositionen und Farbkombinationen auf. Tuschezeichnungen in reduzierter Linienführung wirken verbunden mit reflektierenden Metallelementen, Graphitschraffuren und Kreidespuren vollkommen und geheimnisvoll. Aatigrafien von poetischer Zartheit vereinen verschiedene (druck-)grafische Techniken auf Büttenpapier.

Die Ausstellung im Schauraum (2. OG) über dem Atelier Aatifi, Ravensberger Straße 47 (Hinterhaus), in 33602 Bielefeld wird am Freitag, 20. April um 19 Uhr eröffnet. Sie geht bis zum 21. Mai 2018 und ist samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr, zu den Nachtansichten (28. April) von 18 bis 1 Uhr sowie montags bis freitags und an Feiertagen nach Vereinbarung (unter info@aatifi.de oder 0171-4145081) geöffnet. www.aatifi.de

