Webinar bei der Volkshochschule Paderborn

Paderborn.Am Dienstag, 7. Juli, lädt die Volkshochschule Paderborn alle Interessierten in der Zeit von 19 bis 21:30 Uhr zu einem Webinar zum Thema „Lehmarchitektur heute – Ein traditioneller Werkstoff für die Zukunft“ ein. Gehalten wird das Webinar von der französischen Architektin, Architekturkritikerin und Buchautorin Dominique Gauzin-Müller, die an der École Nationale Supérieure d`Architecture in Straßburg lehrt und Autorin des Buches „Lehmarchitektur heute“ sowie Kuratorin der dazugehörigen Wanderausstellung ist.

Seit Jahrtausenden baut der Mensch mit Lehm. Jetzt wird dieser ökologische Baustoff neu entdeckt und ins 21. Jahrhundert geholt. Mit Lehm bauen, heißt modern und nachhaltig bauen. Dank Hunderter innovativer Gebäude von außergewöhnlicher ästhetischer und technischer Qualität erobert er die zeitgenössische Architektur und weckt das Interesse der Medien und Fachleute. Lehm, eine Mischung aus Ton und Sand, hat viele Vorzüge. Er ist fast überall lokal vorhanden und kann idealerweise aus dem Aushub des Bauplatzes verwendet werden, was seinen Energieverbrauch niedrig hält.

Er ist ein exzellenter Klimaregulator, weil er Feuchtigkeit schnell aufnimmt und wieder abgibt, weil er im Sommer die Kühle bewahrt und im Winter Wärme speichert. Lehm absorbiert Gerüche und dämmt den Schall; er ist zu 100 Prozent recycelbar. Nachhaltiger geht kaum.

Der Web-Vortrag beschreibt die Techniken und gibt einen Einblick in spannende Lehmbauprojekte aus Lehmziegeln, Wellerbau, gepressten Lehmsteinen, Stampflehm oder Strohlehm. Im Mittelpunkt steht eine Architektur, die als dezidiert zeitgemäße präsentiert wird – gezielt soll der Eindruck vermieden werden, mit Lehm zu bauen, müsse sich durch eine Erscheinungsform auszeichnen, die in Opposition zu gängigen Vorlieben tritt. Scharfkantige klare Formen in bester Komposition aus Kuben und Flächen zeigen zum Beispiel das europäische Zentrum für Bodenproben in Orléans (Design & Architecture mit NAMA Architecture), ein Meditationszentrum in Palo Alto, Kalifornien (Aidlin Darling) oder ein städtisches Hallenbad im spanischen Toro (Antonio Raya, Cristóbal Crespo, Santiago Sánchez, Enrique Antelo). Andere Bauten aus der ganzen Welt inspirieren dazu, ein häufig vorkommendes, kostengünstiges und energiesparendes Baumaterial wiederzuentdecken.

Die Teilnahme am Webinar erfolgt mittels eines Links, der einen Tag vor dem Webinar übermittelt wird und kostet fünf Euro. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter 05251/ 8758610 sowie im Internet unter www.vhs-paderborn.de entgegen.