Landeseisenbahn Lippe feiert Kulturförderpreise mit Sonderzugfahrt und „großen Bahnhof“ in Alverdissen

Kreis Lippe.Mit über 100 geladenen Gästen fuhr gerade ein festlich geschmückter Sonderzug der Landeseisenbahn Lippe durch das Extertal. Mit dabei war auch der illuminierte Jugendwaggon, Deutschlands einziger mobiler Jugendraum auf Schienen. Die Initiative „Jugend unter Dampf“ der nordlippischen Museumseisenbahnfreunde hatte zusammen mit dem Büro alberts.architekten aus Bielefeld Sennestadt im November den „Deutschen Kulturförderpreis der Wirtschaft“ sowie den „OWL-Kulturförderpreis“ gewonnen. Das wurde nun gemeinsam mit vielen Ehrengästen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung gefeiert. Im mit LEADER-Mitteln umgebauten und stimmungsvoll arrangierten Bahnhof Alverdissen begrüßte Bürgermeister Schell die Gäste und würdigte das ehrenamtliche Engagement des Vereins. Schirmherr Dr. Axel Lehmann, als Landrat auch Aufsichtsratsvorsitzender der Verkehrsbetriebe Extertal (VBE), lobte die nachhaltige Kulturarbeit und konnte zudem eine Spende in Höhe von 12.500 Euro für die Aufarbeitung der Dampflok LIPPERLAND aus dem Kreishaushalt vermelden. Die VBE-Geschäftsführer Sven Oehlmann gab ebenfalls eine beachtliche Unterstützung des Dampflokprojekts bekannt. Bereits bei der gemächlichen Anreise wurde fairer Kaffee und Organgensaft sowie regionale Spezialitäten ausgeschenkt. Landrat Lehmann würdigte dieses bewusste Engagement hierzu passend mit einem Präsentkorb mit fairen Leckereien für die Vereinsmitglieder. Die Ida und Richard Kaselowsky-Stiftung aus Bielefeld, die bereits seit 2002 verschiedene Projekte des Eisenbahnvereins unterstützt, wird sich nun auch in der „Werkstatt der Entdeckungen“ engagieren. Projekt-Koordinator Jochen Brunsiek nahm hierzu eine Spende von Stiftungsvorstand Andreas Brandes entgegen und erläuterte: „Mit dem Geld werden wir neben der Anschaffung einer Standbohrmaschine weitere Umbaumaßnahmen in unserer MINT-Werkstatt realisieren.“ Seit Oktober arbeiten bei diesem Projekt acht Schüler in der VBE-Werkstatt mit dem Schwerpunkt Metallverarbeitung. „Hier wird innovativ dem Fachkräftemangel entgegengewirkt“, bestätigte MdL Jürgen Berghahn. Im Blick auf den weihnachtlich dekorierten Wagenpark stellte MdL Walter Kern eine gemeinsame „LEL-Sonderzugfahrt“ in die Landeshauptstadt nach Düsseldorf in Aussicht. Abschließend bedankte sich Thorsten Försterling vom Büro alberts.architekten für das Engagement der Partner, Förderer und im Besonderen der Vereinsmitglieder, die „so manche verrückte Idee mitgetragen haben und so zukunftsgewandt agieren.“