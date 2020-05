Kurse der VHS starten in Kürze

Paderborn. Gemäß der aktuellen Fassung der Coronaschutzverordnung NRW (CoronaSchVO) ist es Volkshochschulen grundsätzlich wieder erlaubt, ihre Bildungsangebote im Präsenzbetrieb vor Ort durchzuführen.

Zum Schutz von Teilnehmenden, Lehrkräften und Beschäftigten vor einer Infektion mit dem Corona-Virus ist es jedoch erforderlich, entsprechende Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu organisieren, teilt die VHS Paderborn mit. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, möglichst viele Kurse in Kürze im Rahmen der gesetzten Bedingungen und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden personellen und räumlichen Ressourcen wieder im Präsenzbetrieb anbieten zu können“, so die Leiterin der VHS Paderborn, Petra Hensel-Stolz.

Sobald die nötigen Voraussetzungen geschaffen und die Wiedereröffnung der VHS zu verantworten sei, werde die Öffentlichkeit darüber auf der Homepage und den Social-Media-Seiten der VHS sowie die örtliche Presse informiert. Die Geschäftsstelle der VHS am Stadelhof bleibt bis dahin auch geschlossen.

Das Team der VHS steht wie gewohnt telefonisch und per E-Mail für Rückfragen und Informationen zur Verfügung. Kursanmeldungen für Veranstaltungen nach dem Lockdown sind weiterhin möglich. Die Beratungen zur Vergabe des Bildungsschecks NRW sowie der Bildungsprämie des Bundes werden bis auf Weiteres kontaktfrei durchgeführt. Die VHS freut sich darauf, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt bald wieder eine attraktive Auswahl an Bildungsveranstaltungen in der VHS präsentieren zu können. Tagesaktuelle Informationen gibt es unter www.vhs-paderborn.de.