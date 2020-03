Kulinarischer Fernsehabend mit Friedrich Hölderlin

Bad Driburg. Friedrich Hölderlin wird 250! Seinen Zeitgenossen blieb Hölderlins Dichtung unverständlich, ja eine Provokation. Heute jedoch zählt er zu den weltweit bekanntesten und meistübersetzten deutschen Lyrikern. Im Gräflichen Park verbrachte er die glücklichste Zeit seines Lebens.

Beim 3-Gänge-Menü im Caspar’s Restaurant des Gräflicher Park Health & Balance Resorts wird der Hölderlin-Experte Dr. Rüdiger Krüger eine Einführung über die Bedeutung des Dichters geben. Im Anschluss wird gemeinsam der Dokumentarfilm „Friedrich Hölderlin: Dichter sein. Unbedingt!“ im SWR3-Fernsehen angeschaut und darüber diskutiert. Ein Film über die Geschichte einer künstlerischen Radikalisierung des großen Dichters.

Nach einem Aufenthalt in der Psychatrie 1816 lebte der Dichter bis zu seinem Tod in Pflege bei einer Tübinger Familie, 36 lange Jahre. Die Umstände seiner gewaltsamen »Inhaftierung« werfen bis heute Fragen auf. War Hölderlin ein ausgeflippter Spinner? Ein überirdisches Genie, das nur im Wahnsinn enden konnte? Unter welchen biografischen und politischen Umständen lebte er? Ist es denkbar, dass Hölderlin gar nicht verrückt war, dass er seine Krankheit nur spielte, um politischer Verfolgung zu entkommen? Tatsächlich stand sein Name auf einer Liste von Aufrührern, die dem Landesherrn angeblich nach dem Leben trachteten.

Der Dokumentarfilm »Friedrich Hölderlin: Dichter sein. Unbedingt!« von Hedwig Schmutte und Rolf Lambert (ARTE/SWR 2019, 52/90 Min.) montiert Spielszenen und Aufnahmen von Originalschauplätzen mit Kommentaren namhafter Literaturexperten, darunter Durs Grünbein und Daniela Danz, und zeichnet so die Entstehungsgeschichte eines bahnbrechenden poetischen Werkes nach. Entlang von Hölderlins zentralen Lebensstationen und vor dem Hintergrund der enormen historischen Umwälzungen seiner Zeit rekonstruiert er den kompromisslosen Lebensweg eines ebenso talentierten wie sensiblen jungen Mannes, der mit seiner Sprache die Grenzen der Literatur zu sprengen scheint.

Der Fernsehabend mit 3-Gänge-Menü (ohne Getränke) und der Einführung durch Dr. Krüger kostet 44 Euro/p.P. Anmeldung bis zum 25. März bitte unter info@graeflicher-park.de oder unter 05253-9523700.