Kreis übergibt zwei E-Fahrzeuge an Lippe Tourismus & Marketing GmbH

Kreis Lippe. Wer künftig an einer Erlebnisführung des EFRE-Projekts „NaTourEnergie“ der Lippe Tourismus & Marketing (LTM) GmbH teilnimmt, kann auch das Thema Elektromobilität näher kennenlernen. Der Kreis Lippe hat mit Fördermitteln des Landes zum Merkblatt „Elektromobilität in Kommunen“ zwei elektrisch betriebene Fahrzeuge angeschafft, die nun der LTM zur Verfügung gestellt werden.

Aus den Händen von Landrat Dr. Axel Lehmann hat Günter Weigel, Geschäftsführer der LTM, jetzt die zwei Transporter am Innovationszentrum in Dörentrup in Empfang genommen. Die beiden E-Fahrzeuge mit jeweils sieben Sitzen werden ab Februar als Shuttle-Busse für die NaTourErlebnisführungen eingesetzt.

„Ich freue mich, dass wir die Elektromobilität in Lippe auch auf diesem Weg fördern und so vielleicht den einen oder anderen Lipper von den Vorzügen eines E-Autos überzeugen können“, betont Dr. Lehmann.

Die Besucher werden vom Treffpunkt am Innovationszentrum zu verschiedenen Startpunkten der NaTourErlebnisführungen gefahren. „Inhaber eines gültigen Führerscheins der Klasse 3 können sich auch selbst hinter das Steuer setzen und so die Elektromobilität hautnah kennenlernen“, erläutert Günter Weigel. Die Fahrzeuge werden zudem als Shuttle für Kindergartenkinder und Schüler genutzt, die an NaTourEnergie-Projekten teilnehmen.

Die durchschnittliche Reichweite der 109 PS-starken Transporter beläuft sich auf 200 Kilometer nach Erfahrungswerten im Projekt. Die Akkus können an einer Schnellladestation in 40 Minuten zu 80 Prozent geladen werden. Das Aufladen über eine Wallbox erfolgt in acht Stunden. An der Haushaltssteckdose werden 17 Stunden benötigt.

Die NaTourErlebnisführungen starten im Februar in eine neue Saison. Am 14. Februar werden Kinder und Familien zum Bau von Insektenhotels nach Wendlinghausen eingeladen. Jeder Teilnehmer baut ein kleines Insektenhotel für den eigenen Garten. Zudem werden alle Teilnehmer zusammen ein großes Insektenhotel für den BienenErlebnispfad Schwelentrup bauen. Am 15. Februar lädt NaTourEnergie vom Innovationszentrum aus zum „Erlebnis Obstbaumschnitt“ ein. Hier werden unter fachkundiger Anleitung viele unterschiedliche Obstbaumarten zurückgeschnitten. Für Kinder und Familien steht dann am 29. Februar der Bau verschiedener Nistkästen in Wendlinghausen auf dem Programm. Neben der Arbeit unter fachkundiger Leitung gibt es viele Informationen rund um das Thema Nisthilfen für Vögel.

Informationen zu den NaTourErlebnisführungen und Buchungmöglichkeiten gibt es im Internet auf www.natourenergie.de.