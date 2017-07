Kreis Lippe ehrt „KlimaCut“-Sieger

Kreis Lippe. Alles eine Frage der „Kuh-muuuh-nikation“? Für den vom Kreis Lippe ausgelobten Filmwettbewerb „KlimaCut“ haben sich lippische Kinder und Jugendliche in rund 30 Kurzfilmen mit dem Thema Klimaschutz auseinandergesetzt. Reflektiert aus der Sicht von Kühen, als humorvolle Animation oder als Quiz mit Passanten – die Ideen waren so facettenreich wie kreativ. Die besten acht Beiträge wurden nun im Rahmen einer Feier in der Filmwelt Lippe in Lage vorgestellt und prämiert.

„Um unser Klima zu schützen, können wir heute den Grundstein legen. Wenn wir aber langfristig etwas bewegen wollen, sind wir auch auf das Engagement der Jüngeren unserer Gesellschaft angewiesen. Der Filmwettbewerb ist deshalb eine großartige Möglichkeit, auch schon unsere Jüngsten für das Thema zu begeistern. Dass diese Idee gut und richtig war, zeigen die vielen unterschiedlichen und einzigartigen Filmbeiträge, die bei unserer Jury eingegangen sind“, betont Landrat Dr. Axel Lehmann. Und Dr. Ute Röder, Leiterin des Fachbereichs Umwelt beim Kreis Lippe und Mitglied der Fachjury, verrät: „Die Entscheidung fiel uns alles andere als leicht. Jeder Kurzfilm hatte eine individuelle wie kreative Herangehensweise an das Thema, am Ende entschieden wirklich nur Details darüber, wer unter die besten acht gekommen ist.“ Lange sei darüber mit den Mitgliedern der Fachjury beraten worden – diese bestand neben Dr. Röder aus dem ehemaligen NRW-Umweltminister Johannes Remmel, Fernsehmoderatorin Jennifer Sieglar, Hörfunk- und Fernsehjournalistin Christine Etrich sowie Filmregisseur Ulrich Köhler.

Die Preise wurden in zwei Alterskategorien ausgelobt, in denen jeweils die vier besten mit einer Geldprämie ausgezeichnet wurden. Gesponsert wurden die Preise von der Lippischen Landes-Brandversicherungsanstalt, die bereits Mitglied im KlimaPakt Kreis Lippe ist. „In der Versicherungsbranche machen sich die Folgen des Klimawandels durch ganz konkrete Kosten wie Sturm- und Hagelschäden oder Schäden durch Überschwemmungen bemerkbar. Deshalb ist es auch für uns wichtig, sich für den Klimaschutz stark zu machen“, erklärt Kerstin Vieregge, Mitarbeiterin im Bereich Schadenverhütung der Lippischen Landes-Brandversicherungsanstalt, die Entscheidung, sich als Sponsor am Filmwettbewerb zu beteiligen.

In der jüngeren Kategorie erhielt die 3. Klasse der Grundschule Knetterheide den 1. Platz für ihren „Trickfilm Klimaschutz“. Auf Platz 2 folgte die Kursgruppe „Spiel und Spaß“ der Klassen 3c und 3d der Weertschule in Detmold mit ihrem Filmbeitrag „Kuh-muuuh-nikation“. Es folgen Isabell und Lynn Klingbeil sowie Joshua Naujox mit ihrem Beitrag „Zusammen können wir es schaffen“ auf Platz 3 sowie Meret Benfer und Lene Heisler mit dem Kurzfilm „Lene und Meret TV“ auf Platz 4.

In der älteren Kategorie erhielt Max Benfer den ersten Platz für seinen Film „KlimAkut“, auf Platz zwei folgen Luca Marie Goebel, Alina Sophie Schäfer, Maja Overbeck, Mona Lucia Edel, Lilli Kleymann, Lotta Anouk Loebel und Leonie Menzel mit ihrem Passantenquiz „Ein Film über den Klimawandel“. Den dritten Platz teilen sich die Oberstufe der Schule am Teutoburger Wald in Horn-Bad Meinberg mit ihrem Beitrag „Jeder kann etwas tun“ sowie Sarah Günther, Larissa Nelle, Pauline Hartmann, Kathleen Zelmer, Ronja Detert und Liliana Heidbrink (Schüler der 8. Klasse des Gymnasiums Lage) mit dem Kurzfilm „Klimaschutz“.

Die hohe Qualität der eingesendeten Beiträge und die Leidenschaft, mit der die Nachwuchsregisseure ihre Filme produzierten, wurden außerdem vom LWL-Freilichtmuseum in Detmold belohnt: Als Anerkennung für den Einsatz der Jungfilmer stellte das Museum Freikarten für alle Teilnehmer zur Verfügung, die nicht ohnehin schon durch einen der acht Geldpreise geehrt wurden.

Die acht besten Filmbeiträge werden in Kürze auch unter www.klimapakt-lippe.de zu sehen sein.

Bild: Strahlende Sieger: Max Benfer (3. von links) und Schüler der Grundschule Knetterheide (Mitte) erhielten für den ersten Platz Geldpreise aus den Händen von Landrat Dr. Axel Lehmann (rechts), Dr. Ute Röder und Kerstin Vieregge (1. und 2. von links) © der Veranstalter