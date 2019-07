Kooperation IHK – Schule – Wirtschaft zwischen Peter-August-Böckstiegel Gesamtschule Werther/Borgholzhausen und Edeka Niehoff

Bielefeld . Mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) unterzeichneten heute (25. Juni 2019) die Peter-August-Böckstiegel-Gesam tschule und das Unternehmen Edeka Niehoff eine Vereinbarung zur „Kooperation IHK –Schule – Wirtschaft“.

Bodo Venker, IHK-Projektleiter Berufliche Bildung, stellte während der Unterzeichnung in der Schule das Ziel vor: „Mit unserem Kooperationsprojekt möchten wir Lehrerinnen und Lehrer darin unterstützen, den Unterricht noch praxisnäher zu gestalten und der Schülerschaft praktische Einblicke in die Berufswelt geben. Zudem wollen wir unseren Mitgliedsbetrieben dabei helfen, sich mit dem System Schule und deren Kultur vertrauter zu machen.“ Wegen des demographischen Wandels gebe es einen steigenden Bedarf der Wirtschaft an Auszubildenden. Ziel sei es, allen allgemeinbildenden Schulen in Ostwestfalen einen Kooperationspartner zu vermitteln, sofern sie dies wünschen.

„‚Keine Lust mehr auf rumgurken?‘ Unter anderem auch mit diesem Slogan wirbt Edeka, um passende Auszubildende zu finden“, sagte Jörg Peter Niehoff, Inhaber der Edeka-Märkte in Borgholzhausen und Bielefeld. Die jungen Menschen auf den Einstieg in das Berufsleben vorzubereiten, sei ein Ziel, das erreicht werden solle. „Deshalb freuen wir uns umso mehr über die Kooperation mit der Gesamtschule“, so Jörg Peter Niehoff weiter, „hier können wir in Zusammenarbeit mit Lehrern und Lehrerinnen junge Menschen erreichen, ihnen Praktikumsplätze anbieten und den Weg einer Bewerbung mit dem dazugehörigen Vorstellungsgespräch darstellen. Wir freuen uns auf die Kooperation und den regen Austausch.“