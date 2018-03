Konsum, Bildung und Produktionsbau der Zukunft

Beim Jahresprogramm des Zukunfts.Kreis.GT betrachten namhafte Referenten die neuesten Wirtschaftstrends

Kreis Gütersloh. Digitalisierung und Technologisierung verändern das Wirtschaften der Unternehmen rasant – sowohl im Kreis Gütersloh als auch weltweit. Im aktuellen Veranstaltungsprogramm des Zukunfts.Kreis.GT referieren namhafte Referentinnen und Referenten aus Unternehmen und Forschung über drei Schwerpunktthemen zukünftigen Wirtschaftens: Konsum, Bildung und Produktionsbau.

Den Auftakt macht am Mittwoch, den 21. März, die Veranstaltung ‚Konsum der Zukunft‘. Die steigende Bedeutung von digitalen Kommunikations- und Vertriebskanälen verändert zunehmend die Erwartungen der Kunden und deren Konsumverhalten. Der Kunde erwartet verstärkt schnelle Lieferzeiten, permanente Verfügbarkeiten und individuelle Produkte. Was diese Veränderungen für Unternehmen bedeuten und wie einzelne Unternehmensprozesse dafür verändert sowie angepasst werden müssen, darüber referieren und diskutieren Dr. Stephanie Rumpff (Leiterin Business Development & Marketing bei PricewaterhouseCoopers), Ralf-Thomas Reichrath (Mitglied der Geschäftsführung der Tönnies Unternehmensgruppe), Martin Ehlert (Geschäftsführer der Gustav Ehlert GmbH & Co. KG) und Philipp Rieländer (Geschäftsführer der Lüning-Gruppe). Das Programm startet um 17.30 Uhr bei der Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG, In der Mark 2, in Rheda-Wiedenbrück. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos. Zur besseren Planbarkeit wird um vorherige Anmeldung auf www.prowi-gt.de gebeten.

Im weiteren Jahresverlauf folgt am 13. Juni die Veranstaltung ‚Bildung der Zukunft‘ am Evangelisch Stiftischen Gymnasium Gütersloh. Tafel, Kreide und gedrucktes Buch werden bald vollständig aus dem Schulunterricht verschwunden sein. Auch die Bildungslandschaft wird mit Whiteboard, Tablet und Webinar zunehmend digitaler. Der Abend widmet sich den Fragen, welche Chancen in diesem Wandlungsprozess stecken und wie man diesen aktiv mitgestalten kann. Der Beginn ist um 17.30 Uhr. Die Abschlussveranstaltung der Reihe steht unter dem Motto ‚Produktionsbau der Zukunft‘. Dazu sind Interessierte am 26. September in die Räume der Goldbeck GmbH, Ummelner Straße 4-6, in Bielefeld eingeladen. Ostwestfalen-Lippe, besonders der Kreis Gütersloh, ist ein bedeutender Produktionsstandort in NRW. Doch Produktion und Logistik brauchen Flächen und stehen damit im Interessenskonflikt zu Wohn- und Erholungsgebieten. Darum ist es eine wichtige Zukunftsaufgabe intelligente Strategien zu entwickeln, um Unternehmen genug Raum für Wachstum zu bieten und gleichzeitig flächensparend zu agieren. Auch diese beiden Veranstaltungen sind kostenfrei. Für bessere Planbarkeit wird wiederum um eine Anmeldung gebeten.

Zum Thema: Zukunfts.Kreis.GT

Der Zukunfts.Kreis.GT ist eine Darstellungsplattform für Megatrends und orientiert sich an Schlüsselelementen zukünftigen Wirtschaftens. Die Veranstaltungen im Rahmen dieser Plattform informieren vertieft aus verschiedenen Blickwinkeln über einzelne Aspekte aktueller Wirtschaftstrends und richten sich an Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen sowie an Arbeitnehmervertreter. Initiiert wurde der Zukunfts.Kreis.GT von der pro Wirtschaft GT, um den Austausch zwischen Industrie und Wissenschaft sowie ein lebendiges Netzwerk der Akteure zu fördern.

Bildzeile: Anna Niehaus, Albrecht Pförtner, Matthias Vinnemeier und Elke Pauly-Teismann von der pro Wirtschaft GT organisieren den Zukunfts.Kreis.GT und haben auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.