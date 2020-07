Kaufvertrag für den ersten Meilenstein des interkommunalen Gewerbegebiets an der B 513 unterzeichnet

Bauleitplanungen startet noch in Jahr 2020.

Gütersloh. Ein interkommunales Gewerbegebiet auf dem ehemaligen, lange von der britischen Armee als „Princess Royal Barracks“ genutzten Flugplatz-Gelände an der Marienfelder Straße (B 513): Das ist das gemeinsame Ziel der Kommunen Gütersloh, Harsewinkel und Herzebrock-Clarholz und der von ihnen zu diesem Zweck gegründeten Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH. Mit dem Kauf einer rund 20 Hektar großen Fläche kann das Projekt nun in die konkrete Vorbereitung gehen. Der Kaufvertrag ist am Mittwoch unterzeichnet worden.