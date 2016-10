JungvÃ¶gel wachsen zu FlugkÃ¼nstlern heran!

Detmold. Nach einer erfolgreichen Zuchtsaison mit vielen neuen Jungtieren ist nun die Zeit gekommen, in der unsere neuen „Flugschüler“ ihr ganzes Können unter Beweis stellen.

Den ganzen Sommer über wurde fleißig geübt und trainiert, auch das eine oder andere Missgeschick in Form einer Bruch- oder Notlandung wurde glücklich überstanden. Jetzt ist der große Moment gekommen. Unsere Jungvögel präsentieren dem Publikum ihre wahren Flugkünste.

Zu den bekannten Stars der Flugshow kommen nun noch einige Steppenadler, Milane und die schnellen Lanner- und Luggerfalken hinzu.

„Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie schnell unsere Jungvögel dazu lernen und wie toll sie ihre Arbeit bei den Shows machen…“, freut sich Klaus Hansen von der Adlerwarte Berlebeck.

Für ihn und sein Team ist es immer wieder faszinierend, die „Flugstars“

von morgen in ihrer rasanten Entwicklung zu sehen.

Täglich um 11 und 15 Uhr kann man diese faszinierenden Vögel in ihrem Element, dem Luftraum über dem Berlebecker Tal, beobachten. Großen und kleinen Besuchern bietet sich somit ein einmaliges Erlebnis, die herrlichen Tiere „ Zum Greifen nah“ zu erleben.

Weitere Infos unter:

www.adlerwarte-berlebeck.de

Text und Fotos Stadt Detmold