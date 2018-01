Jugendschutzkalender 2018 behandelt das Thema virtuelle Freundschaften

Kreis Lippe. Auch in diesem Jahr haben die Jugendschützer des Kreises Lippe sowie der Städte Bad Salzuflen, Lage und Detmold wieder einen Taschenkalender für Kinder und Jugendliche herausgebracht. Der Jugendschutzkalender 2018 trägt den Titel „Nur noch Online-Freunde..? Lass mal stecken“ und behandelt das Thema der virtuellen Freundschaften in den sozialen Netzwerken, das nach Einschätzung der lippischen Jugendschützer einen massiven Einfluss auf das Sozialverhalten der Kinder und Jugendlichen hat. Dies führt mitunter zu einer starken Veränderung im Freizeitverhalten junger Menschen, manchmal bewusst und kontrolliert, manchmal aber auch maßlos, fremdgesteuert und deshalb schädigend. Vermeintliche „Freunde“ in den virtuellen Netzwerken können hilfreich sein, sind jedoch in der realen Welt und als emotionaler Beistand mit Vorsicht zu betrachten.

Reale Freundschaften finden in der Schule statt, genau wie in den Jugendzentren und den zahlreichen Vereinen und Verbänden. Um Jugendlichen einen schnellen Zugriff auf Hilfs- und Freizeitangebote im Zuständigkeitsgebiet des Kreisjugendamtes zu bieten, wurden auf der Innenseite des Kalenders die entsprechenden Ansprechpartner abgedruckt.