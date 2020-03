Judith Pirscher trifft Sven-Georg Adenauer

Gütersloh. Landrat Sven-Georg Adenauer begrüßte Judith Pirscher im Kreishaus Gütersloh. Die FDP-Politikerin ist seit dem 2. Dezember 2019 Regierungspräsidentin des Regierungsbezirkes Detmold. Bei ihrem Antrittsbesuch diskutierte sie mit Adenauer über aktuelle, gesellschaftliche Themen: Top-Thema war natürlich das Coronavirus. Mittlerweile gibt es im Kreis Gütersloh 80 infizierte Personen (Stand: 16. März). „Unser größtes Ziel ist es, die Infektionswelle zu verlangsamen“, erklärte Adenauer. „Die Lage ist dynamisch, umso schneller müssen wir handeln. Nur so können wir das Versorgungs- und Sicherheitsnetz aufrecht erhalten.“

Das Land verfügte am Samstag (15. März) eine Besuchseinschränkung in den Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen sowie die Schließung der Kitas und Schulen. Auch Freizeit-, Sport-. Unterhaltungs- und Bildungsangebote sind untersagt. „Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger in diesen Zeiten besondere Rücksicht aufeinander zu nehmen, sodass wir vor allem die Risikogruppen – also Vorerkrankte und ältere Menschen – besser schützen können“, sagte Adenauer. „Meiden Sie größere Menschengruppen und schränken Sie auch den persönlichen Kontakt ein.“