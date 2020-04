Johanniter bieten Hausnotruf mit kontaktloser Installation

Hilfe auf Knopfdruck auch während der Corona-Pandemie

Lippe/Detmold. Bis ins hohe Alter selbstständig in den eigenen vier Wänden leben und sich dabei sicher fühlen – das wünschen sich viele Menschen. Der Hausnotruf kann dafür ein wichtiger Baustein sein. Auch während der aktuellen Corona-Pandemie möchten die Johanniter im Regionalverband Lippe-Höxter dieses Angebot Interessenten ermöglichen. Daher ist es ab sofort möglich, den Hausnotruf ohne persönlichen Kontakt zu bestellen und zu installieren. Gaby Nordahl, Leiterin des Hausnotrufs der Johanniter Lippe-Höxter, klärt auf: „Einfach auspacken, an die Steckdose anschließen, mit einem Knopfdruck in Betrieb nehmen und schon ist Johanniter-Hausnotruf installiert“.

Moderne Gerätetypen mit der sogenannten Plug-and-Play-Technologie ermöglichen es, neuen Kunden das Gerät per Post oder als verpacktes Gerät vor die Wohnungs- oder Haustür auszuliefern und es selbst einschalten zu lassen. Dem Paket liegt zudem eine Schnellstartanleitung bei. „Benötigen unsere Kunden zusätzliche Hilfe, stehen wir ihnen telefonisch als Ansprechpartner zur Verfügung“, so Nordahl weiter. Über den Hausnotruf der Johanniter-Unfall-Hilfe: Bundesweit mehr als 200.000 Kundinnen und Kunden vertrauen auf den Hausnotruf der Johanniter. Verschiedene Vertragsmodelle stellen sicher, dass der Notrufdienst genau das bietet, was der Kunde benötigt. Auch wird der Hausnotruf von den Pflegekassen als Hilfsmittel anerkannt. Die Ausgaben für den Hausnotruf können von der Steuer abgesetzt werden, denn er gilt als haushaltsnahe Dienstleistung.

Weitere Informationen finden Sie unter 0800 3233 800 (gebührenfrei) oder im Internet unter www.johanniter.de/hausnotruf. Über die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.: Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 23.000 Beschäftigten, rund 40.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und knapp 1,3 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.